Crolla in campo poi urla di dolore: Berrettini si ritira dagli Us Open

Finiscono gli Us Open di Matteo Berrettini. Il tennista romano è stato costretto al ritiro per un brutto infortunio alla caviglia mentre era in campo nel match di secondo turno contro il francese Arthur Rinderknech.

Grande spavento per Matteo, che si storce malamente la caviglia sul 5-4 del secondo set mentre cerca di salvare il set point. Un urlo lacerante per l'azzurro che è stato soccorso con un discreto ritardo dai medici. Nella sfortuna una sola buona notizia: Berrettini è uscito dal campo zoppicando ma sulle sue gambe.

Brutta caduta per Matteo, che purtroppo non riesce a continuare il match



#Berrettini si ritira dallo #USOpen sul punteggio di 6-4 5-3 in favore di Rinderknech!

C'è da dire che fino a quel momento la partita era saldamente nelle mani del francese, autore di una delle migliore prestazioni della sua carriera e sarebbe stato molto difficile per Berrettini riuscire a ribaltarla. Il tennista romano alla prese con una cattiva giornata, era stato poco efficace al servizio e per niente brillante fisicamente. Il francese dà subito problemi a Matteo e dopo tre palle break non sfruttate riesce a prendersi il set passando dal 4-4 al 6-4. Nel corso del secondo, riesce nuovamente a vincere il turno in battuta: poi, nel nono game, ecco l'episodio che chiude con largo anticipo il match.

Sul 5-3 e servizio in favore del transalpino, Berrettini annulla tre set point, poi cade a terra nel tentativo di salvare un colpo dell'avversario rimediando una distorsione alla caviglia. Il ritiro spiana la strada a Rinderknech, che raggiunge per la prima volta in carriera il terzo turno agli Us Open. Adesso affronterà il vincente della sfida tra il russo Rublev e il francese Monfils.

Vince ancora Bronzetti

Dopo aver eliminato a sorpresa Krejcikova, Lucia Bronzetti non spreca l'occasione e batte Eva Lys con il punteggio di 6-3 6-2 , centrando la qualificazione al terzo turno del tabellone femminile. Il primo set si apre con le due giocatrici che si scambiano break e controbreak, situazione che si ripete identica tra quinto e sesto game. Dal 3-3, però, l’italiana cambia marcia e vince tre giochi di fila per prendersi il primo parziale per 6-3 in 35 minuti di gioco.

FANTASTICA LUCIA



Lucia Bronzetti elimina in due set la tedesca Lys e approda per la prima volta in carriera al terzo turno di uno Slam

Nonostante Lys non sia al meglio, tanto da chiedere un medical timeout tra un set e l’altro, in apertura di secondo parziale, Bronzetti deve annullare una palla break con un ace, salendo poi sull’1-0 grazie a un altro ace e un rovescio vincente. Rinfrancata dal pericolo scampato, l’italiana strappa ancora il servizio all'avversaria e va sul 2-0, salvo subire la reazione di Lys che risale sul 2-2.

La tedesca non riesce a trovare continuità, così Bronzetti ne approfitta per inanellare una nuova striscia di quattro game di fila, chiudendo la partita per 6-2. Al terzo turno Bronzetti, che non si era mai spinta così in là in un Grande Slam, affronterà la testa di serie numero 23, la cinese Qinwen Zheng. Tra le due esiste un unico precedente, sul cemento di Monterrey nel 2022, vinto da Zheng.