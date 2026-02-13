"Vai a mangiare banane", Balotelli insultato in campo: "Qui non me l'aspettavo, ora basta"

Mario Balotelli nuovamente vittima di razzismo. L'attaccante dell'Al-Ittifaq ha recentemente denunciato di essere stato vittima di insulti nel corso di una partita giocata contro il Dubai City. Stando a quanto raccontato dallo stesso calciatore in una diretta Instagram, lo spiacevole episodio si è verificato lo scorso 11 febbraio, quando si stava disputando il match fra le due squadre.

A quanto pare, durante la gara Balotelli è stato preso di mira da alcuni spettatori che hanno rivolto verso di lui insulti razzisti, del tipo: "Uh uh uh, vai a mangiare le banane". Il tutto condito da schiamazzi, risate e altri versi. L'attaccante ha spiegato che si è trattato di un insulto ripetuto più volte durante la partita. Ciò ha convinto il 35enne a denunciare l'accaduto sui social, non tanto per se stesso, ma per sensibilizzare l'opinione pubblica. "Non c'è posto per il razzismo nel calcio o nella nostra società. Sto parlando per attirare l'attenzione su questo, non solo per me stesso, ma per tutti i giocatori che hanno subito questa situazione. Basta così!", ha dichiarato, lanciando un vero e proprio appello.

Balotelli ha chiuso il suo intervento chiedendo che vengano presi dei seri provvedimenti nei confronti di chi insulta, così da impedire che altri episodi del genere si ripetano in futuro.

La partita fra l'Al-Ittifaq e il Dubai City è poi terminata con una sconfitta (2-0) per il club del calciatore italiano. Rimane l'amarezza per quanto successo durante il match.

Balotelli si è trasferito negli Emirati Arabi Uniti a gennaio 2026, dopo aver concluso la Genoa in Serie A. Purtroppo non è la prima volta che subisce attacchi di questo tipo. Nel 2009, infatti, alcuni tifosi arrivarono addirittura a lanciargli contro delle banane.