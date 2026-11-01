Valanga Roma. Non si ferma la macchina da gol di Gasp

La macchina da gol di Gasperini non si ferma. La Roma dopo dieci giornate di campionato non aveva mai segnato così tanto: 28 le reti a referto, il precedente record di 26 risaliva alla stagione 1960/61. La valanga giallorossa si abbatte anche sul campo dell’Udinese, aggravando la posizione in classifica dei friulani e quella in panchina di Runjaic (settimo ko nelle ultime otto gare) e aumentando le quote dei romanisti nel borsino scudetto. In 37 minuti la squadra di Gasperini segna 4 gol con altrettanti marcatori e colpisce due legni: c’è il solito sigillo di Malen, a quota 11 in stagione e a 26 totali in 34 partite giocate con la maglia della Roma, poi i centri di Cristante e Ndicka - che accusò un malore a Udine nel 2024 - e quello del classe 2007 Mora, alla seconda rete di fila. Nel secondo tempo i giallorossi lasciano troppe iniziative all’Udinese facendo arrabbiare Gasp per il calo di tensione: i gol dell’ex Zaniolo e Palma non cambiano però la storia del match anche perché Ghilardi (primo gol alla 54ª gara in A) firma il pokerissimo. Senza Koné, Svilar e Dybala, quest’ultimo potrebbe rientrare martedì a Manchester in Champions, la Roma viaggia comunque forte.