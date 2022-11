"Vamos!", storie di gol ed esultanza nel podcast SisalTipster

Il momento più emozionante nel calcio è il gol, la punta massima di esaltazione e gioia per giocatori e tifosi, il tredicesimo uomo in campo. Ma l’esultanza, semplice, fantasiosa, fuori dalle righe, di chi quel gol lo ha realizzato racchiude dentro di sé vicende e storie incredibili, coinvolgenti. Proprio a questi episodi è dedicato Vamos! - Esultanze che hanno fatto la storia del calcio, il primo podcast targato SisalTipster, la community social di Sisal dedicata agli esperti e appassionati di ogni sport, e prodotto da Hypercast.

La voce narrante di Vamos! è quella di Stefano Borghi, uno dei telecronisti più famosi del momento e che, su SisalTipster, interpreta il ruolo dello Storico, ovvero un “archivio vivente” che conosce curiosità e note storiche indispensabili per l’analisi degli eventi sportivi.

Vamos! è un progetto in cui il gol, il lancio, la meta, rappresentano non solo un punto di arrivo ma anche di partenza, per narrare storie che hanno nell’esultanza il loro fil rouge. La mitraglia di Batistuta, il lustrascarpe Moriero con Ronaldo il Fenomeno; Messi che ammutolisce il Santiago Bernabeu o anche la sfrenata corsa di Carletto Mazzone nell’iconico Brescia-Atalanta del 30 settembre 2001.

Sono tutti momenti che hanno segnato in maniera indelebile la storia del calcio e che, a distanza di anni, continuano ad emozionare tutti: chi li ha vissuti dal vivo e chi, invece, ne ha solo sentito parlare da amici o parenti. Attraverso il podcast si torna al fascino del semplice ascolto, al quel tipo di intrattenimento che un tempo veniva svolto principalmente dalla radio e che, oggi, si rinnova e rivive grazie al racconto digitale.

Vamos! - Esultanze che hanno fatto la storia del calcio è partito ufficialmente venerdì scorso con i primi due episodi ed è composto da dieci episodi e può essere ascoltato sulle principali piattaforme: Spotify, Apple, Google e Amazon Music.