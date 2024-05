Var in fuorigioco

In principio fu Charles William Alcock. Il 31 marzo del 1866 segnò un gol per il London contro lo Sheffield ma la rete venne annullata per fuorigioco. Mister Alcock era stato individuato completamente oltre la linea degli avversari. Oggi, probabilmente, il suo gol verrebbe convalidato. Il football si è intossicato di regole e il prossimo 6 giugno la lega svedese voterà contro l'introduzione del Var: «Lo spirito di questo gioco deve essere tutelato, basta l'occhio umano, il resto è business delle televisioni e di chi ha messo le mani sul calcio. Nessuno in Svezia si lamenta per un fuorigioco o un rigore non fischiati, lo sport prevede lealtà e accettazione della scelta dell'arbitro», media e club svedesi (la cui proprietà al 51% è dei tifosi soci) concordano, sono per il No Var, non si può tornare indietro ma la tecnologia andrebbe utilizzata con criterio e non come sta accadendo in questi anni carichi di polemiche.

Arsene Wenger, tra molti contrasti nella Fifa, si occupa dello sviluppo del football e ha presentato il progetto svolta: basta con il fuorigioco segnalato per un piede, un gomito, un ginocchio, si torni allo spirito del 1866, chi riceve il pallone sarà giudicato in offside soltanto se sarà completamente al di là del difendente. È così elementare che difficilmente sarà approvato. Dagli arbitri.