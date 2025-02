Le vere tragedie degli autogol

Ascolta ora 00:00 00:00

Andrés Escobar segnò un autogol decisivo nella sconfitta della Colombia contro gli Usa al mondiale '94. Escobar giocò la partita successiva contro la Svizzera ma la nazionale sudamericana fu eliminata a causa della vittoria della Romania sugli Usa.

La sera dell'1 luglio, Escobar, alle 3 di notte, nel parcheggio della discoteca El Indio, venne avvicinato da tre uomini armati, fu colpito a morte da sei proiettili di una P38, ogni sparo fu accompagnato dall'urlo «Gol!». Il giorno dopo fu arrestato Humberto Castro Munoz, uno degli assassini, condannato a 49 anni poi ridotti a 26. Castro confessò di avere agito su ordine del cartello di Santiago Gallon che aveva scommesso pesantemente sulla partita contro gli Usa.

In Madagascar l'incontro tra Adema e SO Emyrne, il 31 ottobre del 2002, terminò 149 a 0, l'allenatore dell'Emyrne ordinò ai suoi di segnare volontariamente nella propria porta per protesta contro la designazione dello stesso arbitro della contestata partita precedente.

Il club venne squalificato per 10 anni, per questo fu liquidato, il tecnico sospeso per tre anni. A confronto, gli autogol del milanista Thiaw e del napoletano Rrahmani sono coriandoli di carnevale.