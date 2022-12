Verso Croazia-Brasile: ecco come stanno le squadre e cosa c'è da sapere

Croazia-Brasile sarà un quarto di finale sicuramente spettacolare: la nazionale vice campione del mondo di Zlatko Dalic contro la straripante nazionale verdeoro di Tite che punta al sesto mondiale della sua gloriosa storia. I croati arrivano a questa partita dopo aver trionfato ai calci di rigore, negli ottavi di finale, contro il Giappone (dopo l'1-1 nei tempi regolamentari). Il Brasile, invece, arriva a questa importantissima sfida dopo aver asfaltato per 4-1 la malcapitata Corea del Sud che è stata investita dall'uragano verdeoro.

Le due nazionali si affronteranno per la terza volta nella loro storia nella fase finale dei Mondiali e nelle due precedenti occasioni è stato sempre il Brasile a vincere: la prima volta per 1-0 nel 2006, con la rete dell'ex Milan Kakà, la seconda volta per 3-1 nel 2014. Questa volta ci sarà il terzo acuto o la riscossa croata?.

Come arriva la Croazia a questa sfida

I croati finora non hanno brillato se non nel 4-1 contro il Canada. 0-0 contro l'arcigno Marocco e 0-0 contro il Belgio con tanti rischi corsi dai ragazzi di Dalic che hanno ringraziato i tanti errori sotto porta di Romelu Lukaku che avrebbero potuto estromettere i vice campioni d'Europa e qualificare i Diavoli Rossi. Anche contro il Giappone, la Croazia ha faticato e non poco contro una nazionale sulla carta inferiore.

Ai calci di rigore le parate di Livakovic hanno spinto i croati ai quarti di finale ma contro il Brasile servirà ben altra prestazione per qualificarsi alla semifinale del Mondiale. Mateo Kovacic e soprattutto Luka Modric non hanno brillato contro i nipponici e anche la fase offensiva ha latitato. Lo stato di forma, dunque, non è ottimale ma si tratta pur sempre di un quarto di finale dove Marcelo Brozovic e Ivan Perisic potrebbero risultare gli uomini in più: il primo per la regia e per la corsa, il secondo per la sua spinta e la sua spiccata propensione offensiva.

Come arriva il Brasile a questa sfida

Il Brasile ha disputato sicuramente un buon girone avendo la meglio, in maniera netta, contro la Svizzera di Yakin (travolta poi dal Portogallo negli ottavi di finale) e la Serbia. Una volta guadagnati gli ottavi e il primo posto nel girone, la terza sfida, con in campo tante seconde linee, contro il Camerun ha visto la sconfitta indolore dei verdeoro. Negli ottavi di finale la malcapitata Corea del Sud è stata letteralmente piallata, già nel primo tempo, dai ragazzi di Tite che poi nella ripresa non hanno affondato e infierito. Ad oggi, il Brasile sembra decisamente più in forma rispetto alla Croazia ma non solo visto che sembra avere giocatori più decisivi e in grado di fare la differenza in ogni momento. Si sa poi, che è sempre il campo a parlare alla fine e dunque i verdeoro dovranno dimostrare di essere i favoriti a suon di prestazioni per evitare la delusione di uscire di scena anzitempo.

Probabili formazioni

Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Livaja, Kramaric, Perisic. All.: Zlatko Dalic

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Militao, Thiago Silva, Marquinhos; Casemiro, Paquetà (Fred); Raphinha, Neymar, Vinicius Jr; Richarlison. All.: Tite