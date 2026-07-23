Il vertice del mistero. Il ct diventa un rebus

Chi pensa che questo sia il giorno del grande annuncio èdestinato a rimanere deluso. Quello di oggi giovedì 23 agosto -un mese eungiorno dopo l’elezione di Giovanni Malagò a presidente della federcalcio- è il primo incontro ufficiale tra la platea elettorale che ha portato l’ex presidente del Coni sulla poltrona che fu di Gravina con la presentazione ufficiale del nuovo ticket azzurro Maldini- Leonardo. Ma dell’identità del prossimo ct della Nazionale non ci sarà una rivelazione in anteprima. Piuttosto sarà ripetuto lo stato della trattativa con Pep Guardiola, l’esito del viaggio-sondaggio a Barcellona e la necessità di attendere ancora qualche giorno per arrivare a scolpire la nuova figura. L’aspetto curioso di questo clima è che non solo i media sono a caccia della “dritta” ma anche i presidenti di serie A i quali si scambiano, tra di loro, messaggini e telefonate, per capire se Malagò si è confidato con qualche collega più influente. E invece zero su tutta la linea. «A te ha detto niente? » la domanda delle ultime ore. Segno che soltanto i diretti interessati, e cioè Paolo Maldini e Leonardo, due persone capaci di tenere riservate le notizie sul proprio lavoro, sono al corrente dei tempi richiesti dal tecnico catalano per sciogliere l’eventuale riserva. Senza l’annuncio, allora, a destare l’interesse per l’assemblea di questa mattina aMilano resteranno durante l’incontro ufficiale le idee, i programmi e l’accenno alle riforme che la nuova triade calcistica italiana intende realizzare.

All’ordine del giorno dei lavori non c’è nemmeno l’argomento sollevato durante il recente consiglio federale da Beppe Marotta, presidente dell’Inter, e cioè l’eventuale disponibilità a intervenire con un generoso contributo economico per coprire la spesa da destinare al prossimo ct (nel caso di Guardiola servirebbero 20 milioni dicono alcune fonti). Sul tema, tra l’altro al netto dell’opposizione di alcuni presidenti, c’è una intrigante idea del presidente Ezio Simonelli che ha confezionato uno studio statistico dal quale si rileva l’assenza di calciatori ad alto livello provenienti da alcune regioni come Sicilia e Calabria. «Possibile non ci siano più altri Gattuso, Schillaci, Anastasi? Forse non li scopriamo in tenera età e li perdiamo per strada» l’analisi che porterebbe a finanziare l’attività di 200 formatori. Può essere che una parte di questa iniziativa finisca nell’agenda di Maldini e Leonardo.

A sorpresa, un altro argomento d’attualità del dibattito riservato ai soli presidenti può arrivare dalla recente pubblicazione del dispositivo di indagine archiviata sul conto del designatore Rocchi con relative intercettazioni.