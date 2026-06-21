Vincenzo, che flop

Era partito per gli Usa scortato da cento auto di colore rosso che hanno attraversato con una scenografia strepitosa e in corteo il ponte del Bosforo. Quel filmato aveva avuto il merito oltre che di ingigantire le aspettative di un paese intero anche di moltiplicare le responsabilità di ct e team. Sbarcare ai sedicesimi del torneo XXL era il minimo sindacale previsto da critica e osservatori. Sotto quella soglia sarebbe stato quasi un fallimento. E invece il primo italiano coinvolto negli Usa sta per tornare a casa con 0 punti nel gruppo D guidato dagli Usa di Pochettino e Pulisic, 0 gol contro Australia e Paraguay ed eliminazione garantita per via del nuovo regolamento Fifa e del 4° posto ormai scontato.

È questo il destino amaro e crudele che ha trasformato in pochi giorni Vincenzo Montella e il sogno dei turchi - tornati in un mondiale al culmine di una rincorsa durata 24 anni - in un flop clamoroso e rumoroso allo stesso

tempo. Prima di volare dall'altra parte del mondo, Vincenzo ha ottenuto dalla sua federcalcio il rinnovo contrattuale fino al 2028, un attestato di fiducia classico per prenotare il prossimo torneo da disputare, l'europeo tutto da guadagnare. All'improvviso dunque il castello delle aspettative ambiziose è crollato e Montella si è ritrovato solo e sconsolato a fare i conti con la capricciosa contabilità delle due deludentissime esibizioni mondiali. «65 tiri e 0 gol, capita una volta ogni 50 partite. Anzi in 35 anni di carriera non avevo mai visto una cosa del genere!» il suo lamento dopo aver assolto lo spogliatoio («hanno dato tutto») che stride però con la realtà calcistica e soprattutto con il contributo di alcuni esponenti tra i più celebrati.

Perché di questo aspetto in Turchia hanno cominciato a dibattere e a fare polemiche. E cioè a esprimere forti e pungenti critiche sulla regia stanca di Calhanoglu il quale tra l'altro è stato uno dei pochi ad andare dinanzi ai microfoni con coraggio «per chiedere scusa ai tifosi turchi» sotto choc. Senza trascurare nè Yildiz arrivato al mondiale - in perfetta

traiettoria con il finale della stagione juventina - segnato da un fastidioso acciacco muscolare che ne ha parzialmente condizionato il rendimento e nemmeno Arda Guler, un'altra stella del calcio turco rimasta spenta. Sulle loro spalle poggiavano le ambizioni della Turchia, su quelle dei due giovani talenti ha ripreso a puntare Vincenzo Montella provando a ritagliarsi ancora un futuro mentre in patria è già cominciata la caccia al suo successore. «Abbiamo giocatori giovani che stanno maturando, dobbiamo continuare a dimostrare lo spirito combattivo e partecipare anche ai futuri tornei» il suo sguardo verso il futuro.

Mentre dai suoi dirigenti sono giunte solo richieste di qualche giorno utile per riflettere sul risultato e prendere una decisione che non sarà comunque risolutiva. Perché anche in caso di conferma, per Vincenzo Montella la luna di miele col calcio turco sembra già conclusa.