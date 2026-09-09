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rosso diretto

Zero rigori, più gol, var ignorato

Siamo alla terza giornata, ci sono stati e ci saranno errori. E speriamo rigori, 0 su 30 match al momento

Riccardo Trevisani
epa13223934 Referee Szymon Marciniak (C) shows a yellow card to Manchester City's player Erling Haaland during the UEFA Champions League soccer match between FC Porto and Manchester City at the Dragao stadium in Porto, Portugal, 08 September 2026. EPA/ESTELA SILVA
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Entusiasmo alle stelle. La felicitá per una serie A versione Premier o Champions League. Gli applausi a Inter e Napoli. Sì, ma in campo c’era Simone Sozza che è stato per tutti o quasi insufficiente. Manca un giallo a Lautaro, certo, e un rigore all’Inter per un chiaro mani di Lobotka. Tutto vero, due errori, di cui uno molto più della sala Var (sempre più assente). Ma il match è durato un centinaio di minuti e Sozza di Seregno ha diretto alla grandissima, centrando la maggior parte delle decisioni e gestendo tutto alla grande. Siamo alla terza giornata, ci sono stati e ci saranno errori. E speriamo rigori, 0 su 30 match al momento. Ma non possiamo evitare di dire che la nuova linea Aia ha migliorato e migliorerà la qualità delle partite. Bisogna avere un po’ di pazienza e capire che Orsato allena i suoi e come ogni allenatore ha bisogno di tempo. Qui saremo sempre pronti a sottolineare errori gravi e sbavature. Ma di sicuro comprendendo che per andare in distonia con l’orribile passato recente e non, ci vuole tempo.

Nessuno però, anche i più critici, può negare che il maggior tempo effettivo e le minori interruzioni ci stiano avvicinando al calcio europeo. E il fatto che i gol siano, in sole 3 giornate, aumentati del 35% non è e non sarà una casualità. Soprattutto non ricorrendo al Var anche per chiedere l’ora, gli arbitri stanno ritrovando personalità e decisionismo, che si erano abbondantemente smarriti nella Rocchi Era.

Orsato sta riportando l’arbitro al centro del villaggio. Unico consiglio spassionato, non esagerare. E non giustificare gli errori. Solo cosi si otterrà la smarrita credibilità. Per gli arbitri e per il nostro campionato.

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