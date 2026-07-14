"In carcere un disagio che non guardiamo"

"C'è una situazione di sofferenza che raggiunge livelli drammatici. Diventa violenza verso gli altri e violenza verso se stessi. È un disagio profondo che forse l'intera società non ha il coraggio di guardare in faccia, né i mezzi o la voglia di affrontare". Lo ha detto l'arcivescovo Mario Delpini, al termine della visita di ieri all'Istituto penale minorile Beccaria insieme a una delegazione dell'associazione Articolo 27 composta, tra gli altri, dalla presidente di Antigone Lombardia Valeria Verdolini, dal segretario generale della Cgil Milano Luca Stanzione e dal consigliere regionale Luca Paladini. "Non è perché manchino persone dedicate, buone intenzioni o la collaborazione di associazioni e cooperative - ha aggiunto -. C'è un dolore profondo che non si sa indagare e al quale non si riesce a offrire una speranza". L'arcivescovo ha sottolineato che "sistemare le strutture non è sufficiente. Bisognerebbe costruire una società in cui gli adulti sappiano educare e in cui la Chiesa, la scuola e le istituzioni offrano ai giovani buone ragioni per fare il bene invece che il male". Per Delpini, la risposta passa dalla capacità di trasmettere "speranza e senso di responsabilità per la propria vita e per i propri talenti". E soprattutto "il vero obbiettivo è evitare che un ragazzo entri in carcere".

Antigone e l'associazione Articolo 27 hanno organizzato per oggi la giornata nazionale delle visite agli istituti di pena "con lo scopo di sensibilizzare sulla questione penitenziaria, oggi vera a propria emergenza sociale, politica e umana". E di contrastare la progressiva chiusura del carcere nei confronti della società esterna. Oggi delegazioni di rappresentanti dell'Alleanza ed esponenti delle istituzioni locali, del mondo dell'università, della cultura e della società civile visiteranno 34 penitenziari in 29 città italiane.

A Milano le visite - organizzate, insieme a Antigone, da Cgil, Cnca, Caritas, Sesta Opera, Ordine degli psicologi lombardi - riguarderanno i carceri di Opera, San Vittore e Bollate.

A Opera faranno parte della delegazione Don Luigi Ciotti, Vincenzo Greco e Ivan Lembo di Cgil Milano, Diana De Marchi, consigliere di Città Metropolitana. Questa sera se ne parlerà anche alla festa per gli 80 anni dell'Anpi al Castello Sforzesco.