Carnevale in piazza. Fra clown e magie in attesa della parata

Scuole chiuse, in città c'è aria di festa. E festa sarà fino a domani a mezzanotte perchè domenica saremo già in Quaresima. Il culmine dei festeggiamenti è atteso per domani quando, per il 51esimo anno, sfileranno i tradizionali carri allegorici degli Oratori milanesi (Fom). Nel frattempo si può andare a zonzo per le strade alla ricerca dei clown protagonisti di decine di spettacoli fra intrattenimento e magia, tutti gratuiti O con offerta libera nel cappello del clown.

MILANO CLOWN FESTIVAL

La rassegna dedicata al teatro di strada, promossa dalla Scuola di Arti circensi e ideata da Maurizio Accattato, fra i vari patrocini quest'anno ha anche il Comitato nazionale San Francesco. Più di 50 artisti di vari Paesi si concentreranno in 25 luoghi, anche al chiuso. Il cuore del festival è lo chapiteau allestito ai Giardini Mendel di via Restelli, di fronte al Palazzo della Regione. Gli eventi sono fra il quartiere Isola, il Municipio 1 e 2, il Parco Trotter, via Padova e nuovi spazi come l'Auditorium Teresa Sarti Strada e piazza Kaisserlian in zona Niguarda, che ospiterà il concerto finale dei 400 Strings. Il programma è sul sito del Festival, "tutto sul Festival/programmi giornalieri". Il fil rouge degli spettacoli è sull'affettività, "il prendersi cura dell'altro riscoprendo il valore dello stare insieme, in un momento storico attraversato da fragilità sociali che coinvolgono i più piccoli", hanno spiegato gli organizzatori. A rafforzarne il senso l'anniversario degli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, figura-simbolo di fraternità. Per gli spettacoli nei vari municipi consultare YesMilano.it

CASTELLO SFORZESCO

Domani alle 16 i più piccoli sono invitati alla corte di Ludovico il Moro in un viaggio indietro nel tempo, si potranno trasformare in duchi, dame, cavalieri e messeri, e diventare protagonisti di una giornata immaginaria alla corte del duca. Una seconda iniziativa è "Mostri del Castello": aquile, draghi, serpenti e leoni guidano i bambini in un viaggio tra sculture e bassorilievi raccontando le leggende, i simboli e i significati legati al bene e al male, ai vizi e alle virtù, per comprendere il linguaggio dell'epoca.

I CARRI "NOFROST"

Nel pomeriggio di domani si svolge la tradizionale sfilata dei carri allegorici, allestiti dagli Oratori della Diocesi (Fom) e quest'anno sarà a tema olimpico. La parata intitolata "Nofrost" è pensata per essere vissuta con o senza neve, nelle vie, nelle piazze e negli oratori con costumi e scenografie a tema. La partenza sarà alle 14.30 da corso Venezia, all'altezza di via Palestro. Accompagnati da bande musicali, i carri sfileranno come ogni anno lungo corso Venezia e corso Vittorio Emanuele per fermarsi in piazza Duomo. E a un certo punto compariranno anche le maschere milanesi, Meneghino e Cecca.

VILLA ARCONATI

Oggi alle 15 il pomeriggio in Villa è dedicato

alle famiglie con bambini, chi desidera partecipare alla visita guidata potrà farlo in maschera. Al termine della visita i ragazzi potranno partecipare a un laboratorio creativo per costruire la loro maschera di Carnevale.