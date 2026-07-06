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Carnissage, wagyu e design. La carne come affare di famiglia

Il punto forte è ovviamente la selezione delle migliori razze bovine internazionali

Carnissage, wagyu e design. La carne come affare di famiglia
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Carne, di ottima qualità, in un ambiente da Design Week, ma senza che la forma prevalga mai sulla sostanza, come avviene spesso a Milano. Carnissage, il brand di Martino Uzzauto, titolare di Meat Premium, storica azienda di selezione di carni, punta chiaramente a diventare un punto di riferimento nel settore. Si trova in Brera, al numero 4 di via Varese, ed è un locale che si fa ricordare, come impone il genius loci: un'ex filiale bancaria è stata trasformata dall'architetto Annalisa Marzorati in uno spazio essenziale ma non minimalista, un po' cinematografico, dominato dal marmo biancone di Orosei e dalle luci pensate per scolpire pieni e vuoti. Da segnalare ancora una sala privata trasformata dal gallerista Nicolò Cardi in un piccolo museo novecentesco e i bagni con il marmo Rosso Levanto a rubare lo sguardo.

E la cucina? Il punto forte è ovviamente la selezione delle migliori razze bovine internazionali, tra cui Rubia Gallega, Black Angus, Wagyu, Marchigiana, Danese e Simmenthal, esposte nella vetrina che domina la sala e proposte con differenti tagli e frollature svolte in un caveau quasi unico in Italia. Io ho provato i Tacos di Angus, la Bresaola di wagyu con blini e il Mini-burger sempre di wagyu, un magnifico Filetto di wagyu cotto perfettamente secondo le mie istruzioni (medium rare) e accompagnato da French fries che la doppia frittura rende irresistibili e da certi Fagiolini croccantissimi, per concludere con un Gelato mantecato alla vaniglia con vari topping.

La carta comprende anche antipasti come il Pollo in tazza, i Gyoza di wagyu, vari carpacci e tartare, qualche proposta per i "pastari" (come i Rigatoni alla carbonara di manzo) e alcune carni "cucinate" (Filetto al pepe verde, Giancia alla pizzaiola"). Carta dei vini sospesa tra "bolle" e grandi rossi, servizio gentile. C'è anche una "succursale" a Poltu Quatu, in Sardegna.

Carnissage, via Varese 4, tel. 0222220081, sempre aperto a pranzo e cena

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