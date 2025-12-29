Cene ad alta quota in motoslitta e aperitivi gourmand in baita

L'inverno in Trentino è un invito ad abbandonare le diete e a lasciarsi andare al piacere della tavola. Di valle in valle ogni pretesto è buono, in senso letterale, per concedersi gusti genuini e sfizi gourmand, scoprendo e riscoprendo una tradizione enogastronomica che sa essere raffinata senza perdere la sua anima alpina. Così, mentre le Dolomiti si accendono di sfumature calde, prende vita "Enrosadiratime": fino marzo, il fenomeno che colora le cime di rosa fa da cornice a merende, aperitivi e cene a base di ingredienti e ricette trentine, serviti in quota, in baite e rifugi panoramici (info, indirizzi e dettagli su www.tastetrentino.it/enrosadiratimesull'Alpe Tognola, dove l'aperitivo si fa in motoslitta. I partecipanti salgono a bordo e attraversano boschi avvolti dal chiarore della luna fino a raggiungere banconi di neve illuminati da fiaccole e dall'ultimo bagliore di luce. Sotto gli occhi, sfilano salumi e formaggi, accompagnati da calici di vino che profumano di territorio. La stessa formula si ritrova nelle cene in motoslitta organizzate a San Martino di Castrozza dalla Baita Colverde e rinforzate con degustazioni di birre artigianali, formaggi di Primiero, musica live e discesa finale in cabinovia. Novità della stagione è la proposta della Malga Fratazza, sempre a San Martino di Castrozza, dove ogni giovedì, venerdì e sabato si celebra a cena la cucina trentina, con materie prime selezionate, atmosfera intima e vista strepitosa sulle Pale. Più wild la cena alla Malga Venegia, che si conquista dopo aver scarpinato con ciaspole o sci ai piedi nel silenzio del Parco Naturale di Paneveggio. Sull'Alpe Cimbra, invece, l'alba diventa protagonista con colazioni in quota sul Monte Maggio, dove si cammina nel buio per essere premiati dalla luce rosata del mattino; oppure con romantici pic-nic al chiaro di luna, sorseggiando tisane calde, mentre il manto nevoso brilla d'argento. Nel cuore della stessa Alpe, il 14 e il 24 gennaio la Ciaspomagna Cimbra a Malga Millegrobbe unisce gusto e natura in un itinerario notturno di sette chilometri circa punteggiato da tappe gourmet. Di sosta in sosta, si assaggiano i piatti della tradizione locale, dalla polenta na pult al tonco del pontesel. In Val di Non l'inverno goloso ha il profumo inconfondibile del tortèl di patate, accompagnato da formaggi, salumi, cavolo cappuccio e Groppello, raro vitigno eroico della valle. Con l'avvicinarsi della primavera torna HappyCheese, l'aperitivo più trendy delle Dolomiti (www.tastetrentino.

it/happycheesepaese e prende per la gola a colpi di formaggi a km zero, bollicine Trentodoc, vini green e birre artigianali, per un mosaico di sapori che racconta la maestria dei caseifici di montagna trentini e la convivialità di un territorio che ama sorprendere. E non è finita. Non mancano incontri, appuntamenti, eventi, degustazioni e masterclass in cantina che alzano i calici e brindano alle etichette d'eccellenza locali.