Che grande flop i nuovi debutti, si salva solo "Past Lives"

Tante novità in classifica dovrebbero portare linfa ai dati del botteghino. Poi, invece, vai a guardare i totali, soprattutto rapportati con quelli del 2023, e scopri che non è così. Infatti, il box office del fine settimana ha permesso di incassare, nelle sale cinematografiche, 4.799.326 euro, che sono decisamente inferiori (-20,4%) rispetto ai 6.032.199 euro di uguale week-end dello scorso anno. Male, molto male, considerando che non si trattava di uscite di poco conto. Discorso a parte merita Past Lives (voto 7), uno dei film candidati e in odore di Oscar, che è stato accolto molto bene, dal pubblico, al proprio debutto. Alzi la mano, però, chi se lo sarebbe aspettato primo della Top Ten, racimolando, in quattro giorni, 854.526 euro, con una media di 2.335. Chi ha floppato, ma non c'era da attendersi un risultato differente, è stato il pessimo Madame Web (voto 2), il nuovo (pseudo) Marvel che racconta, male, la storia della prima donna ragno. L'incasso? Appena 622.145 euro che, per un film simile, sono briciole. Almeno, i biglietti lo hanno spinto al terzo posto, uno sopra un altro debutto, il riuscito Romeo è Giulietta (voto 7), commedia italiana diretta da Giovanni Veronesi (foto). Peccato che, al momento, il pubblico non abbia premiato (544.929 euro), come merita, una delle sorprese più belle di questo inizio 2024. Decisamente male l'esordio di Costanzo con il pretenzioso e, a tratti, confuso Finalmente l'alba (voto 6), sesto con 209.839. Infine, debutta settimo, il sequel I tre moschettieri: Milady (voto 5 e 185.883 euro in cassa) molto al di sotto della più riuscita prima parte I tre moschettieri: D'Artagnan.