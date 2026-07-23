Assist Van der Poel e Philpsen si sblocca

E adesso tenetevi forte, perché si fa sul serio. Non che fino aquesto momento abbiano scherzato, perché è da quindici giorni chevanno tutti come delle ventole (media generale 44,475 km/h), alla faccia dei controlli a notte fonda, che hanno sollecitano le reazioni dei corridori, che minacciano di non voler più sostenere economicamente i test. Più chiaro e malizioso Mohoric, vincitore di una Sanremo. «Sarebbe bene avere dei limiti oassicurare regole uguali per tutti, perché il francese in alto in classifica controlli del genere non ne ha avuti»: ogni riferimento al “peti garçon” Seixas è assolutamente voluto. Anche ieri tappa a velocità sostenuta (47 km/h), ed ecco il primo successo del belga Philpsen, grazie ad un maestoso Van der Poel che lo porta proprio lì. Oggi, invece, si sale, per una tre giorni da capogiro. Orcieres Merlette e poi due giorni di Alpe d’Huez. Pogacar è pronto a dare spettacolo, gli altri per rovinarglielo. Ordine d’arrivo :

1) Philpsen

(Bel, Alpecin) km 175 in 3h 41’13’’ (media 47,383), 2) Schmid (Svi) st, 3) Kooij (Ola). Classifica : 1) Pogacar (Slo, Uae) in 60h 04’17’’, 2) Evenepoel (Bel) a 4’32’’, 3) Del Toro (Mex) a 6’51’’, 13) Piganzoli a 27’28’’.