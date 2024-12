Grave caduta per Evenepoel. L'oro olimpico si frattura la clavicola in allenamento

Fonte: Twitter (@lucasaganronald)

Ancora una volta il semplice atto di allenarsi ha messo a rischio la carriera di un campione delle due ruote. L’ultima vittima di un incidente stradale è Remco Evenepoel che, nella mattina di martedì 3 dicembre, ha violentemente urtato la portiera di un furgone delle poste belghe, rimanendo a terra. Il campione della QuickStep è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Herentals per verificare se sia necessario o meno un intervento chirurgico. Non c’è voluto molto per capire come le cose sarebbero potute andare ancora peggio: la portiera del furgone era quasi del tutto distrutta.

Una distrazione pericolosa

Se le autorità mediche parlano di “condizioni stabili” e di nessun pericolo immediato, la dinamica dell’incidente sembra abbastanza chiara. Mentre si stava allenando sulle strade della provincia del Brabante, nel suo Belgio, il campione olimpico ha sbattuto sul portellone posteriore di un furgone delle poste, finendo pesantemente a terra. I primi soccorritori hanno parlato di un campione “rannicchiato a terra, pallido come un morto”, tanto da convincere al ricovero immediato all’ospedale Erasmus della vicina Anderlecht.

Il padre Patrick ha rassicurato i tifosi, dicendo che Remco gli ha già inviato un messaggio e che sono ancora in attesa di aggiornamenti da parte dell’equipe medica che lo sta seguendo. La descrizione dell’incidente fornita dal padre è laconica: “Secondo quanto ho sentito, è caduto scontrandosi con la portiera aperta di un furgone della Bpost”. L’attenzione di tutti è concentrata sulle condizioni mediche del campione belga e sui tempi di recupero in vista della prossima stagione delle due ruote mentre la polizia starebbe indagando su quanto è successo per determinare le responsabilità dei soggetti coinvolti nell’incidente.

Bici distrutta, impatto durissimo

I colleghi del giornale belga Nieuwsblad, intervenuti pochi minuti dopo l’incidente, hanno iniziato a raccogliere le testimonianze dei presenti, dipingendo una scena certo non rassicurante. I primi ad intervenire è stato il proprietario di un locale sulla Kerkplein, nella cittadina di Oetingen: “È rimasto a terra subito dopo l’impatto, si è trattato di un colpo molto duro. Il portellone del furgone era quasi divelto mentre la sua bici da corsa era distrutta, piegata in due come se fosse una sedia a rotelle. Sua moglie Oumi è arrivata più o meno allo stesso momento dell’ambulanza”. Evenepoel aveva appena girato e si è trovato di fronte al portellone del furgone, aperto all’improvviso dalla postina: non ha potuto far niente per evitare l’impatto, che gli è costato la frattura della clavicola sinistra ed un brutto spavento.

Non c’è voluto molto prima che le poste belghe esprimessero le loro scuse per l’avvenuto. “Non possiamo scendere nei dettagli dell’incidente ma faremo il possibile per collaborare con l’inchiesta della polizia. La postina coinvolta è sotto choc: si tratta di un incidente sfortunato e speriamo sinceramente che il grande campione del ciclismo non abbia riportato ferite gravi”. Non è la prima volta che Evenepoel soffre un infortunio grave, riuscendo sempre a tornare in sella in tempi record. A rassicurare i tifosi del campione belga il fatto che questa sia la parte più tranquilla della stagione, tanto da consentire ai ciclisti qualche scampolo di vacanza.

Giovedì scorso era stato visto allo stadio per seguire il suo Anderlecht, segno che il programma di allenamento è. Vedremo nei prossimi giorni se ci sarà bisogno o meno di un intervento chirurgico che potrebbela preparazione per la prossima stagione.