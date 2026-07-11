Pogacar saldo in maglia gialla

Dalla furia Pogacar a quella di Tim Merlier, professione velocista, che a Bordeaux fa poker sulle strade del Tour e pareggia il conto con il Giro.

Oggi, a Bergerac, nuova sfida per le ruote veloci.

Dopo una settimana di corsa, Pogacar è già là. Sempre più là. Dopo un avvio nella cronosquadre così così (3°), il campione del mondo ha infilato una serie di vittorie personali e di squadra. Prima accompagna alla vittoria il delfino Del Toro, poi si prende due tappe, soprattutto quella del Tourmalet. Il “re pescatore” ora è a quasi 3’.

Due terzi dei partecipanti sono già oltre l’ora di ritardo.

Soltanto in otto ballano fra i tre e i cinque minuti di ritardo, gli altri superano i sette: distacchi da ultima settimana. Tra i segreti di questo fenomeno ci sarebbe anche un coprimaterasso refrigerato: si regola in tempo reale in base alla temperatura corporea e ai dati del sonno del corridore per migliorare e ottimizzarne il recupero. Pogacar cerca i record, la Uae Emirates non trascurano i “marginal gains”.

Ordine d’arrivo 7ª tappa Hagetmau-Bordeaux: 1) Tim Mer lier (Bel) in 3h 44’20”(media 46,832), 2) Waerenskjold (Nor) st, 3) Girmay (Eri), 46° Ballerini.Classifica: 1) Pogacar (Slo, Uae) in 24h 56’17”, 2) Vingegaard (Dan) a 2’42”, 3) Del Toro (Mex) a 3’27”, 17) Piganzoli a 10’46”.