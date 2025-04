"Le assaggiatrici", debutto doc

Ascolta ora 00:00 00:00

Come si usa dire? Preferite prima la notizia buona o quella cattiva? Partiamo dall'ultima. Il botteghino è decisamente in calo, e non è un pesce d'aprile, con un -31,1% rispetto a sette giorni fa e un -36,8% rispetto ad analogo periodo 2024. Complice anche il bel tempo, gli italiani hanno frequentato meno le sale, perdendosi, tra l'altro, dei buoni film. Infatti, dietro alla Biancaneve «versione woke», che ha raggiunto i 5.967.629 euro, molto al di sotto rispetto a titoli similari Disney, arriva la buona notizia. Ha debuttato secondo, con 792.378 euro, l'ottimo Le assaggiatrici, di Silvio Soldini (foto), tratto dal libro di Rosella Postorino, film che racconta la storia vera delle ragazze costrette ad assaggiare il cibo di Hitler, per evitare avvelenamenti al Führer. Che un film di qualità possa esordire così in alto, con 115.938 spettatori, rappresenta un segnale positivo, ovvero che il buon cinema sarà sempre apprezzato e premiato dai cinefili. Quinta posizione per il poco divertente E poi si vede (237.

756 euro), con I Sansoni alle prese con un concorso truccato, mentre il personale e riuscito Nonostante, di e con Valerio Mastandrea, è partito al settimo posto con 188.948 euro (meritava di più). Solo ottavo Mr. Morfina, con 179.678 euro. Da segnalare che Fantozzi, uscito solo il 27 marzo, in occasione dei 50° del debutto, ha portato a casa altri 48.491 euro.