Buen Camino batte anche Avatar ed è ufficiale: è il film più visto di sempre

Non accenna affatto a fermarsi il successo di Buen Camino, il lungometraggio con cui Checco Zalone - all'anagrafe Luca Pasquale Medici - è tornato al cinema, dopo cinque anni di pausa e di lontananza dal grande schermo. Secondo i dati sugli incassi aggiornati e riportati da Adnkronos, Buen camino in soli 24 giorni è riuscito a guadagnare la cifra astronomica di 68.823.069 euro, con una media totale di spettatori che supera gli otto milioni e mezzo di italiani. Un vero e proprio record che porta Buen Camino a diventare il film più visto nella storia del cinema italiano e quello con il maggior incasso di sempre al box office, superando il record detenuto finora dal primo capitolo di Avatar.

Un successo, quello del nuovo film con Checco Zalone, che è apparso evidente sin dal primo weekend di messa in cartellone. Uscito il giorno di Natale 2025, Buen camino ha subito incassato più di 5 milioni di euro, registrando immediatamente il miglior incasso per un film nel giorno di Natale in Italia, spodestando dal podio Natale a New York, che era rimasto imbattuto dal 2006. Il giorno successivo, Santo Stefano, il film ha incassato quasi altri otto milioni, posizionandosi subito davanti anche a grandi "blockbuster" internazionali, come il nuovo attesissimo capitolo di Avatar di James Cameron, dal titolo Avatar - Fuoco e Cenere. Nelle due settimane successive, Buen Camino ha continuato a registrare incassi da capogiro, che in breve tempo lo hanno portato a diventare il film italiano più visto di sempre, battendo anche il precedente Quo vado?, prima di arrivare al record registrato questo fine settimana. Un successo che, probabilmente, proseguirà ancora nei prossimi giorni, almeno finché il film rimarrà disponibile nelle sale cinematografiche nazionali.

Non c'è dubbio che il successo di Buen Camino sia dovuto anche alla lunga assenza di Checco Zalone dagli schermi. L'ultimo suo film, Tolo Tolo, risale all'omai lontano 2020 e, inoltre, il lungometraggio non era stato in grado di convincere del tutto pubblica e critica. Perciò, quando il nuovo film ha debuttato in sala, gli spettatori sono accorsi in gran massa per rivedere finalmente un film con Checco Zalone e le sue freddure immediate. Diretto da Gennaro Nunziante - con il quale Zalone non collaborava da 10 anni, proprio dal successo di Quo vado? - Buen Camino racconta la storia di Checco, un uomo sulla soglia dei cinquant'anni e milionario grazie al lavoro del padre, che parte "in missione" quando scopre che la figlia minorenne ha deciso di partecipare al Cammino di Santiago di Compostela con un documento falso.

Determinato a riportarla a casa, Checco si troverà suo malgrado alla presa con il cammino spagnolo, tra paesaggi mozzafiato, sfide tutt'altro che semplici e un rapporto padre-figlia tutto da ricostruire. Il successo di Buen Camino è provato anche dal fatto che, dopo l'uscita del film, le ricerche su Google riguardo il cammino di Santiago sono aumentate di volume in modo esponenziale.