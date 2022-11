Cast away, la folle dieta di Tom Hanks per perdere peso in poco tempo

Cast away è il film che va in onda questa sera alle 21.00 su Iris. Diretto da Robert Zemeckis, la pellicola è una sorta di libera trasposizione di Robinson Crusoe, la famosa opera firmata da Daniel Defoe, incentrata su un uomo che, a seguito di un naufragio, è costretto a trovare la propria strada per sopravvivere in un ambiente particolarmente ostile. Caratteristiche, queste, che si trovano anche in questa pellicola di Hollywood sorretta da un cast di prim'ordine.

La trama

Chuck Noland (interpretato da Tom Hanks) è un uomo che lavora per la FedEx e che ha una vita tutto sommato felice, che spera di migliorare con il coronamento della sua storia d'amore. Quello che, tuttavia, Chuck non può immaginare è che una svolta terribile sta per cancellare tutto quello per cui l'uomo si è impegnato. L'aereo su cui viaggia, infatti, precipita nell'oceano, costrigendo Chuck a cercare la sopravvivenza in un'isola deserta. Qui, le difficili condizioni di vita, così come l'impossibilità di comunicare con un altro essere umano, spingono il protagonista verso una follia radicata. Ma più forte della pazzia è il desiderio di salvarsi e di tornare alla sua vita prima dell'incidente.

L'assurda dieta di Tom Hanks

Non è certo un mistero il fatto che Tom Hanks sia uno degli attori più amati di Hollywood: la scelta dei ruoli, così come il suo volto pulito da eroe positivo hanno sempre spinto il pubblico ad avvicinarsi con gioia e affetto ai suoi film, al punto che difficilmente Tom Hanks ha subito dei veri e propri flop nel corso della sua carriera. Inoltre, a differenza di attori più giovani che si sentono arrivati dopo il primo grande ruolo importante, Tom Hanks ha mantenuto un'umiltà tale da spingerlo ad approcciarsi ai progetti di cui è protagonista con una disciplina davvero encomiabile, che lo porta a lavorare davvero tanto sui personaggi a cui gli viene chiesto di prestare il volto. Cast away, da questo punto di vista, non rappresenta un'eccezione. Per interpretare questo moderno Robinson Crusoe, infatti, Tom Hanks si è sottoposto a una preparazione fisica davvero difficile, che lo ha portato addirittura a venir abbandonato su un'isola.

Molto lavoro, poi, l'attore lo ha fatto proprio sulla sua fisicità. Nell'interpretare un uomo costretto a sopravvivere con le sue sole forze su un'isola deserta, anno dopo anno, Tom Hanks doveva restituire al pubblico l'immagine di un uomo dal fisico nervoso, ma asciutto, un fisico in cui fosse possibile seguire tanto il reticolo delle vene quanto il formarsi di muscoli per gli sforzi fisici. L'attore, per sua stessa ammissione, ha dovuto dunque perdere venti chili, per mostrarsi deperito e rendere quindi credibile il passaggio del tempo che si vede nel film tanto quanto le difficoltà incontrate dal suo protagonista per mantenersi sano tanto nel fisico quanto nella mente. Per ottenere questo risultato, Tom Hanks ha seguito una dieta alquanto particolare che, stando a quanto ha raccontato lui stesso sul sito dell'Internet Movie Data Base, è stata la sfida maggiore da affrontare durante la produzione. Hanks, infatti, ha confessato che la cosa più difficile, per lui, è stato dover rinunciare a mangiare patatine fritte, alle quali non si poteva nemmeno avvicinare. Ma il vero ingrediente segreto dietro il suo dimagrimento veloce - e comunque seguito da uno staff medico - è stato l'ingerire quantità enormi di caffè giorno dopo giorno.