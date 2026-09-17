Controcorrente – À rebours di Angelo Antonucci tra i film iscritti alla selezione ANICA per gli Oscar 2027

Il film porta sullo schermo, in una rilettura contemporanea e fortemente visionaria, il capolavoro del decadentismo francese À rebours di Joris-Karl Huysmans, trasformandolo in un’esperienza cinematografica sensoriale e radicale.

Al centro della storia c’è Giovanni, giovane esteta in fuga dalla modernità, che si ritira in una villa-labirinto dove passato e presente finiscono per confondersi in un flusso continuo di immagini, simboli e allucinazioni. Gli spazi, i suoni e la luce non sono più semplici elementi scenografici, ma diventano vere e proprie estensioni della psiche del protagonista, mentre la narrazione si frammenta seguendo il progressivo collasso interiore del personaggio.

Ne nasce un’opera che punta meno sul racconto tradizionale e più sull’esperienza dello spettatore, attraverso un’estetica radicale, un’immersione sensoriale e una tensione poetica costante. Controcorrente – À rebours affronta così la crisi dell’identità contemporanea attraverso un cinema che non vuole soltanto raccontare, ma immergere lo spettatore nel mondo mentale del protagonista.

Angelo Antonucci firma soggetto, regia e montaggio, portando avanti una ricerca cinematografica nella quale la forma diventa un linguaggio autonomo. Il suo lavoro guarda alla tradizione visiva di Fellini e Antonioni, privilegiando un cinema fatto più di immagini che di dialoghi, nel quale ogni scelta formale diventa parte del pensiero e della percezione del personaggio.

«Il mio film è fuori dagli schemi di un cinema tradizionale e raccontato. Mi sono ispirato, con molto rispetto e ricerca, al cinema visionario di Fellini e Antonioni. Più visto che dialogato, il film è un percorso dell’immaginario e dell’immaginazione del personaggio inquieto e decadente del romanzo di Huysmans, in un viaggio surreale dove il passato si ricongiunge al presente e il presente al passato», spiega il regista.

La sceneggiatura è firmata da Ekaterina Khudenkikh, che ha lavorato sul romanzo di Huysmans trasformandone la materia letteraria in una dimensione prevalentemente visiva e sonora. La riscrittura non si limita quindi all’adattamento della pagina, ma trasforma la parola in immagine, la prosa in ritmo cinematografico e il monologo interiore del protagonista in uno spazio fisico e mentale.

Nel ruolo di Giovanni c’è Emanuele Macone, già protagonista di Goffredo e l’Italia chiamò, che costruisce un personaggio tormentato, fragile e al tempo stesso assoluto, caratterizzato da una forte dimensione interiore.

Accanto a lui François-Eric Gendron, attore francese dalla carriera internazionale, che nel corso della sua attività ha lavorato con registi come Claude Chabrol, Éric Rohmer, Alain Resnais, Georges Lautner, Jean-Marie Poiré e Daniel Auteuil. La sua presenza contribuisce a rafforzare la dimensione europea e la matrice letteraria dell’opera.

Completa il cast Noemi Gherrero, insieme ad Amelia Valletta, attrice teatrale che interpreta Teresa, l’inserviente di Giovanni.

Fin dalla sua prima presentazione, Controcorrente – À rebours ha intrapreso un percorso internazionale, ottenendo selezioni e riconoscimenti in diversi Paesi e su quattro continenti, dal Medio Oriente all’Asia meridionale, dall’Europa agli Stati Uniti.

In Europa il film è stato Selected al Festival Internazionale del Cinema di Salerno, al Cine Paris Film Festival e al Berlin International Picture Awards, mentre ha raggiunto lo status di Finalist agli Sweden Film Awards.

In Medio Oriente è stato selezionato al Dubai City Film Festival. In Asia meridionale e orientale ha ottenuto riconoscimenti all’Sittannavasal International Film Festival, al Peshawar International Film Festival, al Global Independent Film Festival of India, al Jalgaon International Film Festival e all’Asian Talent International Film Festival.

Nel circuito internazionale sono inoltre arrivati riconoscimenti all’Ideal International Film Festival, mentre il film è stato selezionato al Direct Monthly Film Festival e al Miami Cinematic International Festival.

La fotografia è firmata da Lucio Cremonese, la scenografia da Elvira Di Carlo e i costumi da Anna Giordano.

La produzione è di Meet Productions Srl, mentre la distribuzione è affidata a Elite Group International Srl. Le vendite internazionali sono curate da Nexus Entertainment Ltd, società con sede nel Regno Unito.

Il film, di produzione italiana, è uscito nelle sale il 25 giugno 2026.

Controcorrente – À rebours - sito ufficiale www.controcorrenteilfilm.eu.