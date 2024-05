Da Independence Day a Jack Ryan: cosa vedere stasera in tv

Anche questa settimana il weekend è giunto alla sua conclusione e mentre tutti si preparano ad affrontare l'inizio di un nuovo tour de force settimanale, c'è ancora una piccola gioia: i film da vedere domenica sera. Ecco allora quali sono i principali film disponibili stasera in tv, per cercare di chiudere il fine settimana con prodotti di qualità.

Tutti i film da vedere stasera in tv

Ben Hur

I consigli sui film disponibili stasera in tv iniziano con un film cult, un titolo intramontabile nel mondo della settima arte e tra le poche pellicole ad aver avuto anche una "benedizione" dalla Città del Vaticano. Si tratta di Ben Hur, film uscito nel 1959 e diretto dal grande regista William Wyler che racconta la storia dell'amicizia tra il centurione Messala e il nobile Ben Hur, finito poi in schiavitù e costretto a fare la corsa con le bighe. Nel cast del film - vincitore di ben undici premi Oscar, Charlton Heston, Haya Harareet e Stephen Boyd. La pellicola viene trasmessa alle 21.05 su TwentySeven, canale 27 del digitale terrestre.

Sulle ali della musica

Diretto da Maria Peters e in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie, Sulle ali della musica è la pellicola che punta a far conoscere al grande pubblico la storia di Antonia Brico, diventata famosa per essere stata la prima donna ad essere "eletta" Maestro d'Orchestra. Dopo essere emigrata negli Stati Uniti insieme alla famiglia adottiva, Antonia Brico dimostra sin dalla tenera età un certo talento per la musica, che viene tuttavia osteggiato dagli uomini che non reputano la direzione d'orchestra un lavoro adatto a una donna. Ma la Brico dimostrerà a tutti che non ci sono limiti ai sogni. Il film è tratto, naturalmente, da una storia vera.

Jack Ryan - L'iniziazione

Come ogni domenica, anche questa settimana la prima serata è dedicata al cinema d'azione e, più in particolare, al personaggio di Jack Ryan, che torna alle 21.20 su Italia 1 col film Jack Ryan - L'iniziazione. Primo film a non essere tratto direttamente da una storia scritta da Tom Clancy, la pellicola vede Jack Ryan (Chris Pine) diventare agente della CIA e lavorare sotto copertura per tenere sotto controllo i movimenti finanziari più sospetti. Quando dei fondi cominciano a scomparire, l'agente deve volare a Mosca e incontrare l'uomo che reputa responsabile della truffa (Kenneth Branagh). Ma la realtà è diversa da ciò che appare.

Independence Day: Rigenerazione

L'ultimo film che vi consigliamo, tra quelli disponibili stasera in tv, è Independence day: Rigenerazione, film uscito a vent'anni di distanza dal primo capitolo, che non è riuscito ad ottenere gli stessi risultati. Mentre il governo si congratula con sé stesso per essere ora preparato a una possibile invasione aliena, David Levinson (Jeff Goldblum) ha il compito di indare sull'unico veicolo extraterrestre che, vent'anni prima, era riuscito ad atterrare sulla Terra. In questo modo l'uomo scopre che la navicella era riuscita a inviare un segnale S.O.S. e ora una nuova invasione aliena, più consapevole e preparata, si sta affacciando all'orizzonte. L'unico che potrebbe fare la differenza è il pilota Jake Morrison (Liam Hemsworth). Appuntamento alle 20.

59 sul canale 20 Mediaset.