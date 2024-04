King Arthur, Nemico Pubblico e gli altri film disponibili stasera in tv | 12 aprile 2023

La lingua anglofona ha un acronimo, TGIF, dietro il quale si nasconde la frase Thank God is Friday, Grazie a Dio è venerdì. Da che mondo è mondo, l'arrivo del weekend è sempre un momento di relax e serenità, perché per un paio di giorni si ha la sensazione di poter mettere in pausa la quotidianità. Per questo il venerdì sera è un momento molto prezioso all'interno della settimana e per celebrarlo vediamo quali sono i film disponibili stasera in tv per potersi godere a pieno una serata piacevole.

I film da non perdere stasera in tv

King Arthur

Il primo consiglio legato ai film disponibili stasera in tv è legato al lungometraggio che va in onda alle 21.25 su Italia Uno: King Arthur. Si tratta del film diretto da Guy Ritchie che porta sul grande schermo la cosiddetta origin story di colui che è poi passato alla storia come re Artù, il leader dei cavalieri della Tavola Rotonda. Arthur (Charlie Hunnam) è cresciuto nella strada, dopo che lo zio ha usurpato il trono di suo padre. Quando però la verità emerge e il regno viene messo in pericolo, Arthur dovrà fare di tutto per occupare il ruolo che gli compete e si deve preparare a tutto, compreso estrarre la leggendaria spada dalla roccia. Nel cast del film, in un piccolo ruolo, c'è anche il calciatore David Beckham.

Gli infedeli

Alle 21.20 su Rai 2 va invece in onda il film Gli infedeli. Si tratta di una commedia prodotta e realizzata in Francia con una struttura corale ed episodica. Tra i protagonisti del film ci sono il Jean Dujardin di The Artist e gli altri due divi francesi Guillaume Canet e Gilles Lellouche. Proprio per la sua natura episodica, Gli infedeli è un film che non ha una trama vera e propria, ma si presenta come una serie di quadri giustapposti che hanno come tema portante quello dell'infedeltà nelle relazioni sentimentali. La pellicola, che dovrebbe essere tutta da ridere, non risparmia qualche scena di dubbio gusto.

Quel mostro di suocera

Altro film disponibile stasera in tv è Quel mostro di suocera che va in onda alle 21.25 sul canale La5. La storia è quella della bella Charlie (Jennifer Lopez), una ragazza allegra che un giorno si imbatte in un uomo che in brevissimo tempo diventa il suo compagno e, poco dopo, il suo fidanzato. Pensando di aver raggiunto il suo atteso lieto fine e la felicità più alta, Charlie non ha alcuna idea che l'ostacolo più difficile deve ancora arrivare: la sua futura suocera. Viola (Jane Fonda) è una donna di successo, con una carriera in televisione che ha fatto scuola e che ora ha come unico obiettivo quello di allontanare Charlie dal suo amato figlio. Quel mostro di suocera è il titolo perfetto per chi ama le commedie brillanti.

Nemico Pubblico

Ultimo consiglio sui film da vedere stasera in tv è Nemico Pubblico, film che andrà in onda alle 21.12 su Iris. Si tratta di una pellicola tratta da una storia vera: al centro del racconto, infatti, c'è la vita, l'ascesa al potere e la decadenza di John Dillinger, uno dei criminali gentiluomini che hanno popolato la storia degli Stati Uniti d'America.

