Lilo & Stitch, morto improvvisamente un attore del live action

Se il live action di Biancaneve non è andato secondo le aspettative a causa di tutte le polemiche che lo hanno coinvolto, quello di Lilo & Stitch è invece un successo che ha portato soldi e prestigio nelle casse della Disney. La storia è quella di una bambina hawaiana orfana dei genitori che,suo malgrado, finisce per adottare una creatura aliena potenzialmente pericolosissima, insegnandogli l'importanza dell'amore e della famiglia. Uscito per la prima volta nel 2002, Lilo & Stitch è tornato con una versione live che, da una parte, segue pedissequamente le scene del film d'animazione, dall'altra cerca però di rendere più credibile la storia. Modifiche che sono state in gran parte molto apprezzate, cooperando a rendere il film un successo di cui tutti stanno ancora parlando.

Tuttavia, in queste ore Lilo & Stitch è al centro della conversazione per un motivo tragico: è morto improvvisamente l'attore David Hekili Kenui Bell. Nel film, l'attore di 57 anni interpretava il personaggio denominato Big Hawaian Dude ("il grande tizio hawaiano"), un personaggio che aveva la funzione specifica di far ridere. È lui che assiste impotente alle azioni degli alieni, o assiste incredulo all'apertura di un portale che lo porta a far cadere il suo gelato. Proprio qualche giorno fa, attraverso il suo account su Instagram, l'attore aveva condiviso coi suoi followers il provino con il quale era riuscito a ottenere la parte in Lilo & Stitch, che avrebbe potuto rappresentare il primo passo per una collaborazione più longeva con la Disney.

Come riporta Entertainment Weekly, l'attore è morto in modo improvviso e l'annuncio della sua dipartita è stato dato dalla sorella Jalene Kanani Bell attraverso un post su Faceook, in cui si legge: "È con il cuore pesante che condivido la notizia che il mio dolce, generoso, talentuoso, divertente, brillante e splendido fratellino David H.K. Bell sarà da oggi in compagnia del nostro Padre Celeste." Restano ancora ignote le cause della morte. L'attore aveva preso parte anche a serie molto note al grande pubblico internazionale: aveva interpretato Isaac nel reboot del 2014 di Hawaii Five-O e aveva prestato il volto a Manu Saluni nel rebook di Manum P.I., tra il 2018 e il 2019. Inoltre aveva prestato la propria voce per il servizio clienti dell'aeroporto internazionale di Kona e tra i prossimi progetti a cui avrebbe dovuto predere parte c'era The Wrecking Crew, in cui avrebbe condiviso la scena con l'attore Jason Momoa.

"amasse fare l'attore e doppiare [...] L'industria cinematografica e di intrattenimento erano così eccitati per lui e ho amato che sia riuscito a godersi l'arte."

Il ricordo della sorella di Bell si conclude sottolineando quanto l'uomo