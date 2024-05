Da "Mamma ho perso l'aereo" all'Eurovision: cosa guardare questa sera in tv

È indubbio che molti spettatori, questa sera, si sintonizzeranno su Rai 2 per seguire la prima serata dell'Eurovision Song Contest, che verrà trasmessa in prima serata su Rai 2 fino a sabato 11 maggio. La speranza è quella di vedere trionfare Angelina Mango e il suo brano La noia, già trionfatore allo scorso Festival di Sanremo. Nonostante questo, però, questa sera in televisione sono disponibili anche molti film per coloro che non sono interessati a seguire un programma dedicato alle sfide canore. Ecco, allora, quali sono i titoli da non perdere.

I film da vedere stasera in tv

Mamma ho perso l'aereo

Nonostante ci stiamo muovendo in direzione dell'estate e il Natale è un pensiero ancora molto lontano, il canale 27 del digitale terrestre manda in onda un classico delle festività, Mamma ho perso l'aereo. La storia, che tutti conosciamo, è quella del giovanissimo Kevin McCallister (interpretato da Macaulay Culkin) che per sbaglio viene lasciato a casa dalla sua famiglia in partenza per Parigi, proprio a ridosso delle festività natalizie. Dopo un primo momento di sconforto, il ragazzino di otto anni comincia ad apprezzare la sua solitudine, finché la ricca casa della famiglia non viene presa di mira da due ladri (Joe Pesci e Daniel Stern). Appuntamento alle 21.15 su TwentySeven.

Il truffacuori

Alle 21.30 su Rai 1 va in onda invece una deliziosa e divertente commedia francese, Il truffacuori. Il protagonista è interpretato dall'attore transalpino Romain Duris che veste i panni di un uomo che viene "assunto" per risolvere delle questioni sentimentali "scomode". La sua reputazione lo precede e proprio per questo viene scelto per far innamorare una donna che non appartiene alla sua stessa classe sociale e che è interpretata da Vanessa Paradis, ex compagna di Johnny Depp. Naturalmente l'incontro tra i due porterà a conseguenze inaspettate soprattutto per il "truffacuori" che ormai si credeva al di sopra delle trappole dell'amore.

Villetta con ospiti

Questa sera in televisione c'è anche il film Villetta con ospiti, una pellicola italiana che prende il via come se fosse una commedia e poi si trasforma in un noir che riflette sul tema della legittima difesa ma anche dell'omertà. Al centro del racconto, infatti, c'è un omicidio perpetrato per paura, che però si trasforma in quello che è un vero e proprio tentativo di occultare un cadavere che include non solo le presunte vittime, ma anche tutti i loro complici che, proprio come loro, sono corrotti e mossi solo dai loro desideri più bassi. Nel cast del film in onda alle 21.00 su Rai 3 ci sono Marco Giallini, Michela Cescon e Vinicio Marchioni

The legend of zorro

Seguito de La maschera di zorro, The legend of zorro è il film che è disponibile questa sera in televisione alle 21.25 sul Nove. Don Alejandro de la Vega (interpretato di nuovo da Antonio Banderas) ha deciso di appendere la frusta al chiodo e di concentrarsi solo sulla famiglia che ha creato con Elena (Catherine Zeta-Jones). Tuttavia, quando all'orizzonte si profila un complotto per tenere la California fuori dagli Stati Uniti d'America, Alejandro dovrà rivedere le sue priorità e fare una scelta, anche se questo dovesse significare andare contro sua moglie.

Codice Swordish

L'ultimo film che vi consigliamo, tra quelli in onda questa sera in televisione, è Codice Swordish, che va in onda alle 21.10 sul canale 20 Mediaset. Il protagonista (John Travolta) è una spia in continua guerra contro il terrorismo, che a volte usa metodi non proprio legali per ottenere i risultati. Dopo essere entrato in contatto con un hacker dal grande talento (Hugh Jackman), che lo aiuta ad ottenere dei fondi per le sue missioni hackerando il sistema del governo.

Tuttavia sarà proprio l'hacker a rendersi conto di essere volontariamente entrato in un mondo buio ed estremamente pericoloso.