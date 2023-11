Addio alla "contessa" del cinema Marina Cicogna: aveva 89 anni

Si è spenta all’età di 89 anni Marina Cicogna, la stella del cinema italiano. L’attrice, ma anche sceneggiatrice e prima produttrice cinematografica italiana, è morta a Roma, nella sua casa vicino a Via Veneto, che per una strada coincidenza nei mitici anni ’60 venne ribattezzata come la via del cinema e, non a caso, sorge proprio a pochi metri di distanza da Largo Federico Fellini. Accanto a lei, la sua compagna da oltre trent’anni, Benedetta Gardona, che le ha tenuto la mano fino alla fine nella sua lotta contro un cancro.

La vita e la carriera di Marina Cicogna

Classe 1934, Marina Cicogna nasce dal legame tra il conte Cesare Cicogna Mozzoni e la contessa Annamaria Volpi di Misurata, nonché nipote del conte Giuseppe Volpi di Misurata, colui che nel 1932 inventò la Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. È forse proprio per questo che Marina Cicogna ha avuto una vita segnata dall’amore per il cinema. Amica dei più grandi di sempre, Luchino Visconti, Gianni Agnelli, Maria Callas ad Aristotele Onassis; un mondo che con la sua scomparsa è destinato a tramontare definitivamente. Indimenticabile la sua lunga storia d’amore con l’attrice brasiliana Florinda Bolkan e il flirt con Alain Delon.