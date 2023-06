Una poltrona per due, ecco cosa fanno ora i protagonisti 40 anni dopo

Del film che ogni Vigilia di Natale, verso le 9 e mezzo di sera, viene mandato regolarmente in onda dalla televisione italiana (Italia1, in questo caso) si è detto molto nel corso del tempo; per non dire tutto. L'elemento che, però, potrebbe affascinare particolarmente un telespettatore nostro connazionale ancora ignaro di ciò e che in realtà Una poltrona per due non è mai nato per essere un film natalizio. Lo dimostra il fatto che uscì nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti d’America l'8 giugno 1983. È stata probabilmente l'ambientazione della pellicola stessa, che raggiunge il suo clou proprio il 24 dicembre, ad averlo reso il film di Natale per eccellenza nell'immaginario collettivo del Bel Paese. La scommessa a opera dei miliardari fratelli Duke - di "ben" un dollaro - di scambiare le vite Louis Winthorpe III, un agente di cambio che lavora a Wall Street, e Billie Ray Valentine, un senzatetto imbroglione, ha reso popolarissimi tutti i più importanti attori appartenenti al cast di Una poltrona per due. Ma, dopo 40 anni esatti dal debutto assoluto al cinema, che fine hanno fatto tutti loro?

Dan Aykroyd e Eddie Murphy: un successo dal Saturday Night Live in poi

Partiamo dai due protagonisti principali. Dan Aykroyd (Louis Winthorpe III), classe 1952, ha proseguito brillantemente la propria carriera d'attore. Volto del Saturday Night Live, è diventato parecchio noto con The Blues Brothers, Ghostbusters e A spasso con Deisy. Dopo alcuni anni di stallo è nuovamente tornato nel grande schermo nuovamente nel ruolo di Ray Stantz con il sequel di Ghostbusters, che ha preso il nome di Ghostbusters-Legacy nel 2021. Di un altro sequel - sempre di un grande cult (ovvero Il principe cerca moglie) - è stato protagonista anche il suo sodale Eddie Murphy (Billie Ray Valentine) con il suo Il principe cerca figlio. Classe 1961, si è confermato attore cult del genere comedy. Dopo la trilogia di Beverly Hills Cop e altri film in cui si è reso protagonista come Il professore matto, Il dottor Dolittle, La casa dei fantasmi, pochi mesi fa Murphy è tornato su Neflix con You People, diretto da Kenya Barris che è al suo esordio alla regia.

Jamie Lee Curtis: da Una poltrona per due all'Oscar

Dopo il ruolo della scaltra Ophelia, sono spuntati ruoli sempre più importanti per Jamie Lee Curtis. Memorabili Un pesce di nome Wanda, Bluee-Steel – Bersaglio mortale, True Lies diretta da James Cameron, la serie televisiva Anything but Love che le è valso il titolo di migliore attrice protagonista in una commedia musicale ai Golden Globe. Nel 2022 ha interpretato infine Deirdre Beaubeirdre nel film Everything Everywhere All at Once, grazie a cui ha vinto un Oscar come migliore attrice non protagonista all'ultima edizione degli Academy Awards. Ci sono poi tre gigantesche maschere di Una poltrona per due che purtroppo sono scomparse a inizio anni '90. Ralph Bellamy e Don Ameche (Randolph e Mortimer Duke) avevano chiuso la loro lunghissima carriera cinematografica rispettivamente con Pretty Woman (1990) e Una moglie per papà (1994). Denholm Elliott (il maggiordomo Coleman), l'unica persona ad avere vinto per tre volte consecutive il BAFTA per miglior attore non protagonista, è morto nel 1992 a 70 anni dopo avere partecipato a Rumori fuori scena di Peter Bogdanovich.

Il cameo diventato grande regista

Paul Gleason, il funzionario del governo Clarence Beeks corrotto e senza scrupoli di Una poltrona per due, se n'è andato nel 2006. Con quello sguardo da cattivo che in molti paragonavano con quello di Clint Eastwood, Gleason è diventato celebre anche per la parte del preside Vernon in Breakfast Club (1985) e per quella dell'ispettore capo Robinson in Trappola di cristallo (1988). Franz Oz ha compiuto da poche settimana 79 anni. Nel classico natalizio è un poliziotto, con un ruolo che ricorda molto quello svolto nei The Blues Brothers. Il suo ultimo film è Cena con delitto - Knives Out (2019) di Rian Johnson, ma Oz è anche regista di commedie che hanno avuto un notevole successo: La piccola bottega degli orrori, Moglie a sorpresa, In & Out e Funeral Party. Infine, Ne Una poltrona per due troviamo anche un giovane James Belushi. Fratello minore di John (morto due anni dopo avere interpretato Jake nei Blues Brothers), si è affermato come attore protagonista della sit-com La vita secondo Jim. Prima di Gigi & Nate del 2022, il suo ultimo film era stato La ruota delle meraviglie - Wonder Wheel (2017) di Woody Allen.