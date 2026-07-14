Sabato all'Arlecchino "Il terzo uomo". Domenica si rivedrà "The Grandmaster"

Per la rassegna «Una bella stagione» alla Cineteca Milano Arlecchino (via San Pietro all'Orto 9) che, fino al 23 luglio, presenta i titoli più significativi proiettati durante l'anno, sabato alle 17 si potrà rivedere «Il terzo uomo»

La storia si svolge nella Vienna dell'immediato dopoguerra, città segnata dal conflitto in cui si reca lo scrittore americano Holly su invito del suo vecchio amico Harry. Qui Holly viene a sapere che Harry è appena deceduto, ma le cose non sono chiare. Scoprirà che in realtà l'amico è vivo e ricercato come contrabbandiere di medicinali adulterati che seminano la morte. Domenica alle 20.15, invece «The Grandmaster», la storia di due maestri di kung fu: lui, Ip Man, viene dal sud della Cina; lei, Gong Er, dal nord. I loro percorsi si incrociano nel paese natale di Ip Man, Foshan, all'epoca dell'invasione giapponese del 1936. La Cina è in tumulto e il sud del paese vacilla sull'orlo della divisione con il nord. Il padre di Gong Er, un rinomato gran maestro, viaggia anch'esso verso Foshan, avendo scelto il leggendario bordello The Golden Pavilion - dove si radunano i migliori guerrieri di arti marziali del paese - come luogo per la sua cerimonia di pensionamento.

Così, mentre il paese è in preda al caos della guerra e dell'occupazione, i protagonisti vivranno storie d'onore, d'amore e tradimenti sullo sfondo di battaglie, duelli di spade e combattimenti corpo a corpo con acrobazie spettacolari. Biglietto: 5 euro.