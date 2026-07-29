Il matrimonio segreto, le ingerenze dei produttori e il primo bacio: la storia d’amore tra Tom Holland e Zendaya

Nell’Odissea di Nolan, lui interpreta Telemaco, il coraggioso figlio di Ulisse, mentre lei è la saggia dea Atena, che guida il protagonista lungo il suo viaggio verso casa. In Spider-Man: Brand New Day lui è l’amichevole Spidey di quartiere, mentre lei è l’amatissima MJ. Che sia in un film d’autore o in un capitolo del Marvel Cinematic Universe, è indubbio che ormai Tom Holland e Zendaya non solo hanno rubato la scena ai colleghi, ma sono una delle coppie cinematografiche più amate di sempre. Una coppia che rimane tale anche al di fuori dello schermo, vista la loro lunga storia d’amore che è stata coronata con un matrimonio segreto, di cui quasi nessuno ha saputo nulla fino a che non è stato ufficializzato dagli stessi protagonisti.

Entrambi classe 1996, i due attori hanno cominciato a lavorare insieme nel 2016, quando vengono scelti per essere i protagonisti di Spider-Man: Homecoming, il nuovo ciclo cinematografico dedicato all’Uomo Ragno, che recuperava l’eredità lasciata dalle saghe precedenti e che vedevano come protagonisti Tobey Maguire prima e Andrew Garfield poi. Tuttavia, Tom Holland aveva debuttato nella tutina di Spider-Man prima che ci fosse un film a lui dedicato. E proprio all’alba del suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, prima di essere protagonista di un lungometraggio monografico, Tom Holland rilasciò un’intervista divenuta ormai iconica in cui annunciava a tutto il mondo che la sua cotta nel mondo di Hollywood era proprio Zendaya. Una dichiarazione vera e propria che i fan non smettono mai di condividere ogni qualvolta vogliono sottolineare che i due sono sempre stati vere e proprie anime gemelle.

Il vero amore, però, ha rischiato di non esplodere a causa delle ingerenze di una delle produttrici del primo film di Spider-Man. In un’intervista riportata da Leggo, la produttrice Amy Pascal ricorda di come avesse messo un veto su una possibile relazione tra i due protagonisti del film. "Ho preso Tom e Zendaya da parte," ha ricordato, "Separatamente. Ho fatto loro una lezione. Ho cercato di dirgli di non frequentarsi al di fuori del set“. Un consiglio che non era così spassionato come si potrebbe credere. La produttrice, infatti, non aveva a cuore solo il benessere dei suoi attori, ma soprattutto quello del franchise in cui stava investendo i suoi soldi. La paura, infatti, era che se i due attori fossero finiti insieme, un’eventuale rottura avrebbe potuto rovinare il lavoro di tutti.

Il consiglio, evidentemente, non è stato seguito alla lettera, ma per tutto il periodo iniziale della loro frequentazione, i due attori hanno sempre smentito qualsiasi voce su una loro possibile relazione. Durante i tour per incontrare i fan o i press tour per promuovere i film, l’intesa tra i due era così evidente che nessuno ha mai davvero creduto quando Zendaya e Tom Holland, a momenti alterne, smentivano qualsiasi coinvolgimento sentimentale. Tuttavia, tra il 2019 e il 2020, i due sono stati fotografati con altri compagni. Tom Holland con l’attrice britannica Nadia Parkes, mentre Zendaya è stata fotografata nel 2019 con Jacob Elordi, attore conosciuto sul set della serie Euphoria e diventato ormai un volto amatissimo grazie alla sua partecipazione al film Cime tempestose. L’ufficialità della relazione tra i due attori di Spider-Man arriva solo nel luglio 2021, quando i due vengono immortalati dai paparazzi mentre si danno un bacio in auto, mentre sono fermi sotto la luce di un semaforo rosso. Per avere l’ufficialità vera e propria, però, bisogna aspettare settembre 2021 quando, nel giorno del compleanno di Zendaya, Holland pubblica un post molto tenero su Instagram che non lascia spazio ad alcun dubbio.

Sebbene la coppia sia diventata ufficiale, però, i due sono estremamente attenti a proteggere la loro sfera privata. Tutti sanno che i due stanno insieme, che sono innamorati e che sono felici, ma tutto rimane avvolto in un velo di riservatezza che gli attori sono molto felici di preservare. Le loro carriere procedono e l’uno è sempre pronto a sostenere l’altra e viceversa. Tra interviste rilasciate in cui si dichiarano innamorati e uscite pubbliche ma sempre molto protette, i due attori continuano a vivere la loro relazione, finché ai Golden Globes del 2025 Zendaya non si presenta con un anello all’anulare che non lascia spazio ad alcun dubbio. Sempre coerenti a se stessi e alla natura della loro relazione, Tom Holland e Zendaya si sposano in gran segreto. Durante gli Actors Award 2026 è lo stylist di Zendaya a confermare che il “matrimonio c’è già stato. Ve lo siete perso“. Negli ultimi mesi i due sono stati anche impegnati a promuovere sia Spider-Man che l’Odissea, vivendo di fatto una luna di miele a lavoro. È diventata però virale l’intervista rilasciata sul tappeto rosso di Castel Sant’Angelo a Roma lo scorso giugno dove Tom Holland, chiamando Zendaya con il suo secondo nome Marie, le chiede il nome di una storica gelateria romana, Giolitti, dove l’attrice annuncia che andranno subito dopo aver finito con la promozione.