Skyfall, perché la regina Elisabetta ha incontrato Daniel Craig?

Skyfall è il film del 2012 diretto da Sam Mendes che va in onda questo pomeriggio alle 14.00 su Tv8. La pellicola, che rappresenta il ventitreesimo capitolo delle avventure di James Bond al cinema, è anche l'ultimo film in cui l'attrice Judi Dench interpreta il personaggio di M., a cui prestava il volto dal 1995. Skyfall arriva dopo Casino Royale e Quantum of Solace, entrambi con Daniel Craig nei panni dell'agente 007.

Skyfall, la trama

James Bond (Daniel Craig) e Eve (Naomie Harris) sono sulle tracce di Patrice (Ola Rapace), un agente mercenario che è entrato in possesso di un hard disk che contiene tutti i dati sensibili di agenti sotto copertura che, ora, sono totalmente a rischio. Mentre l'agente 007 affronta il suo nemico, Eve esegue l'ordine di M. (Judi Dench) di sparare a Patrice, ma l'agente sbaglia e colpisce James Bond, che finisce nel fiume. In breve tempo a Londra si diffonde la notizia che il prode agente segreto abbia perso la vita e i vertici dell'intelligence britannica mettono sotto accusa M., che ritengono ormai incapace di tenere in riga i suoi sottoposti e di agire in situazioni in cui si trova sotto pressione. Quello che l'MI6 ancora non sa è che James Bond è ancora vivo e che ha approfittato delle voci sulla sua dipartita per prendersi un po' di tempo libero. Tuttavia, quando si rende conto che la sua scomparsa potrebbe compromettere la carriera e la salute di M., l'uomo decide di tornare alla basa, accettando anche di essere sottoposto a vari test per dimostrare di essere ancora il migliore nel suo campo. Intanto M. gli dà l'ordine di rintracciare una volta per tutte Patrice e di impossessarsi dell'hard disk. Tuttavia ben presto James Bond scopre l'identità dell'uomo per cui Patrice lavora: Raoul Silva (Javier Bardem), anch'egli con un passato da agente segreto e vari demoni da sconfiggere.

L'incontro tra Daniel Craig e la regina Elisabetta

Non è certo un segreto che James Bond sia un agente al servizio di Sua Maestà: allo stesso modo anche il suo interprete Daniel Craig si è messo al servizio della corona britannica quando la regina Elisabetta in persona lo ha invitato personalmente a prendere parte a un progetto destinato a entrare di prepotenza negli almanacchi della storia. Come si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, infatti, all'attore di Knives Out venne fatto recapitare un invito personale in cui la regina Elisabetta II in cui gli si chiedeva di apparire alla cerimonia d'apertura dei giochi olimpici di Londra del 2012 nei panni di James Bond. Questo evento è stato accompagnato anche dalla realizzazione di un breve spot/cortometraggio, andato in onda proprio in occasione della cerimonia d'apertura. Il video doveva intitolarsi The Arrival, ma il titolo venne poi modificato in Happy and glorious.