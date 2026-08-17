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Cinema

Sorpresa, il Pardo alla Bellucci

Il Locarno film festival non smette di sorprendere

Stefano Giani
"Non ho paura di invecchiare". Monica Bellucci è splendida nei suoi 55 anni
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A volte non serve essere in scena tutto il film per vincere un premio. Ne sa qualcosa Monica Bellucci che si porta a casa il Pardo per la miglior interpretazione. Premio a sorpresa anche per Hong Sangsoo, autore di Nowhere to lay my eyes, per la regia di un film in cui la direzione è inesistente. Una macchina davanti a un tavolo dove alcuni commensali discutono del più e del meno. Il Locarno film festival non smette di sorprendere anche per il premio a Kim Minhee, una delle partecipanti alle colazioni coreane. Meritato invece il più ambito Pardo d’oro al rumeno Florian Serban per You don’t belong here e il riconoscimento della giuria al brasiliano The riverbank.

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