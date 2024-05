Stasera in tv: da 007 alla commedia con Adam Sandler, ecco cosa guardare

Il palinsesto della prima serata dei canali in chiaro del digitale terrestre è pieno di pellicole che variano per genere e produzioni e che possono andare incontro ai gusti di chiunque sia alla ricerca di un film da vedere stasera in tv. Ecco allora una piccola guida sui titoli di stasera da non perdere.

Tutti i film da vedere stasera in tv



Red

Uscito nel 2010 e diretto da Robert Schwentke, Red è un film d'azione e thriller che va in onda stasera in tv, alle 21.28 su Italia 1. La storia è quella di Frank Moses (interpretato da Bruce Willis) che, dopo aver cercato di condurre una vita il più normale possibile, vede il suo passato da agente della CIA tornare a galla e fargli visita. Braccato da un sicario (Karl Urban) assunto dalla stessa agenzia di spionaggio, Frank Moses chiede aiuto ai suoi vecchi colleghi (John Malkovich, James Remar ed Helen Mirren). Quando la vita di una sua amica viene messa a repentaglio, Frank comprende di dover fare tutto quanto è in suo potere per salvarla.

Tutto per mio figlio

Alle 21.30 su Rai 1, invece, è disponibile il film Tutto per mio figlio che racconta le vicende di Raffaele Acampora (Giuseppe Zeno). Allevatore con grande esperienza, con un figlio adolescente che si sta affacciando per la prima volta nel mondo, Raffaele è uno dei tanti uomini comuni costretti a sottostare alle leggi della camorra e a pagare un pizzo per poter fare il suo lavoro. A lungo andare, però, questa situazione lo spinge a ribellarsi, arrivando a fondare un sindacato e a denunciare tutti i criminali che conosce. Anche se questo significa disegnare un bersaglio sulla sua schiena e su quella della sua famiglia.

Colpa delle stelle

Per quegli spettatori che invece sono alla ricerca di una pellicola commovente e adatta a farsi un bel pianto, stasera in tv c'è anche Colpa delle stelle, film tratto dall'omonimo romanzo di John Greene che fu un vero e proprio caso editoriale. La storia si concentra su due ragazzi, entrambi malati di cancro, che si conoscono e finiscono con il diventare amici, mentre tra di loro comincia a crescere un sentimento che, con l'amicizia, non ha molto a che fare. L'appuntamento è alle 21.06 su La5.

Insieme per forza

Tra i titoli disponibili in prima serata c'è anche Insieme per forza, una commedia estremamente divertente che vede come protagonisti Drew Barrymore e Adam Sandler. Dopo un appuntamento al buio quasi disastroso, un uomo e una donna si trovano a condividere una vacanza in Africa insieme ai rispettivi figli. L'astio iniziale, naturalmente, si trasformerà ben presto in un sentimento che somiglia pericolosamente all'amore. Il film va in onda alle 21.14 su TwentySeven,

Casino Royale

L'ultimo film tra quelli disponibili stasera in tv è Casino Royale, che è disponibile alle 21.30 su TV8. Si tratta del ventunesimo capitolo dedicato al personaggio di James Bond e primo film della trilogia che prosegue con i film Quantum of Solace e Skyfall. Inoltre si tratta del primo film che vede l'attore Daniel Craig vestire i panni dell'agente 007. In questo primo capitolo, l'agente segreto dovrà impedire la realizzazione di un attacco terroristico che ha come mandante un misterioso banchiere.

Sotto la guida del capo M () e con l'aiuto di un agente del tesoro (), l'uomo farà di tutto per portare a termine la sua missione e dimostrare di essere un agente senza eguali.