Sul Lago d'Orta torna la festa di San Vito

«Da ogni punto della parola Omegna partono, per me, fili che si allungano in ogni direzione». Così Gianni Rodari in un raro scritto del 1978. Fili che ancor oggi legano la città natale dell’amato narratore alla storia, alla cultura e alle tradizioni del territorio. E si intrecciano nell’attesissima Festa di San Vito, che dal 21 al 31 agosto torna ad accendere il suggestivo golfo sulla punta del Lago d’Orta con undici giorni di spettacoli, musica, cultura e devozione. Giunta alla 123esima edizione, la solennità - che affonda le sue radici nel XVII secolo - si conferma una tra le feste patronali più antiche e radicate dell’intero Nord Italia (si celebra ininterrottamente dal 1903). Dopo la serata inaugurale con la Nuova Filarmonica Omegnese, il cartellone entra nel vivo con una serie di appuntamenti musicali: sabato 22 si balla sulle note «amarcord» di «Notti Magiche 90», mentre domenica 23, alle 21.30, questo angolo di lago farà da sfondo al primo spettacolo piromusicale firmato GFG Pyro, ispirato alle colonne sonore dei grandi capolavori del cinema, seguito dall’omaggio ai cantautori italiani di Damiano Fiorella. La musica prosegue lunedì 24 con «About That Night» e martedì 25 con la Shary Band, tributo italiano alla disco music. Mercoledì 26 agosto la serata più attesa con «I Love Formentera», il celebre format dance nato nel 2009 sulle spiagge delle Baleari, animato per l’occasione dai dj di Radio 105 Roberto Milani e Paolino. La giornata di giovedì 27 sarà interamente dedicata a bambini e famiglie, con un inedito spettacolo di fuochi sulle musiche dei film d’animazione e dei classici Disney, seguito dal Teens Party, serata esplosiva di colori e musica con coreografie e balli. Venerdì 28 spazio ai «Kartonati», mentre sabato 29, al termine della processione con l’urna di San Vito, salirà sul palco l’Ascona Big Band.

Domenica 30, alle 21.30, le acque del Cusio saranno il palcoscenico del Gran Galà della Pirotecnica, con professionisti internazionali. Per la prima volta quindici chiatte verranno posizionate sul lago per garantire una visuale da tutta la città. A chiudere la festa sarà la reunion degli Illeciti Musicali, che vantano oltre 30 anni di storia artistica. Tra i luoghi-chiave della manifestazione non poteva mancare il Parco della Fantasia «Gianni Rodari», che celebra i 25 anni ospitando laboratori, spettacoli teatrali, percorsi artistici, attività creative e incontri dedicati ai più piccoli. Da segnare gli incontri del «Salotto di Diderot», tutti i pomeriggi dal 22 al 30 alle 17.30 nella Chiesa dell’Oratorio del Sacro Cuore. Moderati da Sara Rubinelli, quest’anno sono dedicati al tema ciceroniano «L’arte di crescere in età e in saggezza»: per ricordare che San Vito non è soltanto spettacolo, ma anche occasione di riflessione, cultura e confronto.