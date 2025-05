Thunderbolts salva la baracca

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora una volta, i ponti hanno penalizzato il box office, più di quanto già ci pensi il botteghino stesso proponendo ai cinefili film che interessano poco o niente. Per dire, delle tante novità che sono uscite nell'ultimo fine settimana, solo due sono riuscite a trovare ospitalità nella top ten degli incassi, pur se nelle posizioni più nobili. Il che, qualcosa vorrà pur dire e dovrebbe far riflettere. Al primo posto, ecco Thunderbolts* (foto), che ha esordito con 1.816.144 euro, che diventano 2.385.665 considerando anche il primo giorno di uscita, di mercoledì 30 aprile. Dato che potrebbe essere sintetizzato nello slogan «bene, ma non benissimo», trattandosi di un cinecomic Marvel, quindi portatore di aspettative sempre alte. Thunderbolts*, film senza infamia e senza lode, ha il merito di trattare con intelligenza un tema delicato come quello della depressione e da fare da rampa di lancio per l'inizio della Fase 6 del Marvel Cinematic Universe, che partirà a luglio. Anche negli Usa, il titolo ha avuto una discreta partenza (un poco sotto alle aspettative) con 76 milioni di dollari (rispetto agli 80 preventivati).

Vedremo nelle prossime settimane. Secondo, invece, è finito Soderbergh con il suo poco efficace action Black Bag Doppio Gioco, incasso nel week-end da 392.871 euro. Gli incassi generali sono scesi del 14% rispetto a sette giorni fa.