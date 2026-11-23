Ci sono novità per quanto concerne l’Assegno unico. L’ultima rata dell’anno arriverà sui conti correnti delle famiglie qualche giorno prima del previsto. A differenza della consueta finestra temporale che cade solitamente attorno al 20 del mese, le famiglie vedranno accreditate le somme con alcuni giorni di vantaggio, come disposto dall’Inps.

Il calendario

Secondo quanto stabilito dalla programmazione annuale dell’ente previdenziale (messaggio n. 3931 del 24 dicembre 2025), le giornate da segnare in rosso sul calendario per l’accredito di dicembre sono mercoledì 16 e giovedì 17.

Questa tempistica agevolata si applica in automatico a una platea ben precisa: i nuclei familiari che ricevono già abitualmente il contributo e la cui situazione anagrafica o reddituale non ha subito modifiche rispetto alle mensilità precedenti. Ricevere l’importo a metà mese consentirà ai beneficiari di disporre della liquidità prima del clou delle spese natalizie.

Discorso diverso, invece, per chi ha appena presentato richiesta o ha apportato variazioni al proprio nucleo:

Nuove domande: la prima erogazione avviene di norma durante l’ultima settimana del mese successivo rispetto a quello in cui è stata inoltrata la pratica;

Conguagli e variazioni: anche gli eventuali ricalcoli (sia a credito che a debito) vengono liquidati nella parte finale del mese.

L’attesa per il 2027

Archiviato l’appuntamento di dicembre, l’attenzione dei beneficiari si sposterà inevitabilmente sulle novità del 2027. Come previsto dalla normativa, con l’inizio del nuovo anno scatterà la rivalutazione annuale degli importi e delle relative soglie Isee, un meccanismo automatico pensato per adeguare il potere d’acquisto dell’assegno all’andamento del costo della vita e dell’inflazione (gli aumenti effettivi saranno visibili a partire dalla mensilità di febbraio, con successivo conguaglio per gennaio).

Oltre all’attesa per gli adeguamenti, le famiglie devono tenere a mente una scadenza fondamentale: il 31 dicembre 2026 perderanno validità tutti gli Isee ordinari presentati nel corso dell’anno. Per continuare a ricevere l’assegno nella misura piena spettante a partire da marzo 2027 — ed evitare l’erogazione dell’importo minimo previsto per chi non presenta l’attestazione — sarà necessario elaborare la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro il 28 febbraio 2027 (chi la invierà entro il 30 giugno potrà comunque recuperare tutti gli arretrati).