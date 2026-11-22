Alla fine l’Inps ha sciolto le riserve operative: con l’avvio del 2027 l’aggiornamento dei trattamenti all’inflazione non subirà rinvii né frazionamenti. A differenza di quanto ipotizzato nelle prime ricostruzioni autunnali, la rata di gennaio incorporerà fin da subito l’incremento legato alla perequazione per la totalità dei beneficiari, includendo anche chi percepisce assegni oltre quattro volte il minimo.
Una scelta dettata dalla necessità tecnica di non congelare il potere d’acquisto dei pensionati mentre il Parlamento definisce i dettagli della legge di Bilancio. Proprio la sovrapposizione tra i tempi tecnici di elaborazione dei flussi di pagamento e l’iter parlamentare della Manovra apre però la porta a una seconda fase: qualora il testo definitivo approvato a fine dicembre dovesse confermare la stretta sulle fasce più elevate, l’Istituto interverrà in un secondo momento, presumibilmente entro la primavera, per riallineare gli importi.
La stretta dell’articolo 55
Tutto ruota attorno all’articolo 55 del disegno di legge di Bilancio (A.C. 3174), che per il solo 2027 ridisegna la base della rivalutazione abbandonando temporaneamente l’ordinario sistema progressivo per scaglioni. Prendendo come riferimento il trattamento minimo Inps (611,85 euro lordi mensili per il 2026), la copertura integrale dell’inflazione (100%) viene garantita esclusivamente a chi non supera la soglia dei 2.447,40 euro lordi al mese (quattro volte il minimo). Al di sopra di questo tetto scattano cinque fasce con aliquote decrescenti:
- 85% dell’indice per trattamenti fino a cinque volte il minimo (tra 2.447,41 e 3.059,25 euro);
- 53% fino a sei volte il minimo (tra 3.059,26 e 3.671,10 euro);
- 47% fino a otto volte il minimo (tra 3.671,11 e 4.894,80 euro);
- 37% fino a dieci volte il minimo (tra 4.894,81 e 6.118,50 euro);
- 32% per gli assegni che oltrepassano dieci volte il minimo (oltre 6.118,50 euro).
La vera discontinuità rispetto alle regole ordinarie riguarda il criterio di calcolo, il cui impatto viene però amplificato da una regola già esistente. La percentuale ridotta non colpisce soltanto la quota eccedente lo scaglione, ma si applica sull’intero importo della pensione, pur con l’inserimento di clausole di salvaguardia per evitare scalini penalizzanti a chi sfora di pochi euro il confine tra una fascia e l’altra.
A rendere ancora più incisiva la stretta contribuisce il meccanismo del cumulo per i titolari di più trattamenti previdenziali, come chi affianca alla propria pensione diretta un assegno di reversibilità. In base alla normativa vigente (legge 448/1998), l’Inps non valuta i singoli cedolini in modo isolato, ma somma il reddito pensionistico complessivo del contribuente. In termini pratici, chi percepisce una pensione diretta da 2.050 euro lordi e una reversibilità da 1.150 euro raggiunge un totale cumulato di 3.200 euro: pur restando entrambe le prestazioni singolarmente sotto la soglia di salvaguardia dei 2.447,40 euro, la loro somma supera anche il tetto dei 3.059,25 euro, facendo scivolare il beneficiario dal recupero pieno dell’inflazione (100%) direttamente alla seconda fascia di taglio (53%).
L’incognita del tasso Istat e l’effetto “trascinamento”
Per quantificare con esattezza il saldo netto in busta paga mancano ancora due tasselli: il via libera finale delle Camere agli emendamenti sulla Manovra e il decreto del Ministero dell’Economia con l’indice provvisorio di rivalutazione calcolato dall’Istat, attualmente proiettato in una forbice compresa tra il 2,8% e il 2,9%. Secondo le stime tecniche allegate al provvedimento, la stretta interessa una platea di poco superiore ai 3,5 milioni di pensionati, garantendo alle casse dello Stato un risparmio lordo di circa 1,4 miliardi di euro.
Al di là del singolo conguaglio di inizio anno, gli analisti e l’Ufficio parlamentare di bilancio richiamano l’attenzione sull’impatto strutturale della norma. Poiché le future rivalutazioni verranno calcolate sull’importo consolidato al termine del 2027, un taglio all’indicizzazione nell’anno prossimo abbasserà permanentemente l’asticella di partenza. Anche ipotizzando un ritorno alle regole ordinarie nel 2028, il terreno perso nel 2027 non verrebbe recuperato, generando un “effetto di trascinamento” destinato a riflettersi su tutta la durata residua del trattamento previdenziale.