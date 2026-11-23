Un cortile utilizzato da un solo condòmino, un sottotetto accessibile da un appartamento o una terrazza riservata al proprietario dell’ultimo piano non sono necessariamente beni privati. Per stabilire a chi appartengano occorre considerare le caratteristiche dello spazio, la sua destinazione e soprattutto gli atti che hanno regolato la formazione del condominio. Il riferimento normativo è l’articolo 1117 del Codice civile, che individua le parti dell’edificio considerate comuni, salvo che risulti diversamente dai titoli.

Quali beni si presumono comuni

L’articolo 1117 del Codice civile individua tre categorie di beni che, in assenza di un titolo contrario, si presumono appartenere a tutti i proprietari delle unità immobiliari.

La prima comprende le parti necessarie all’uso comune, come il suolo, le fondazioni, i muri portanti, i tetti, i lastrici solari, le scale, gli ingressi, i cortili e le facciate;

la seconda riguarda le aree destinate a parcheggio e i locali adibiti a servizi collettivi, come portineria, lavanderia e stenditoi. Rientrano in questa categoria anche i sottotetti che, per caratteristiche strutturali e funzionali, risultano destinati all’uso comune;

la terza comprende gli impianti e le opere destinati al servizio collettivo, tra cui ascensori, reti idriche e fognarie e sistemi centralizzati di riscaldamento e condizionamento.

La presunzione di condominialità non riguarda indistintamente tutti gli spazi presenti nell’edificio. Bisogna verificare se il bene sia effettivamente destinato al servizio o al godimento comune e se esistano titoli che ne stabiliscano una diversa appartenenza.

Quando l’utilizzo esclusivo non dimostra la proprietà

L’accesso riservato a un singolo appartamento, l’utilizzo continuativo da parte di un proprietario, o ancora il pagamento individuale delle spese di manutenzione non dimostrano, da soli, che un bene sia privato. Un cortile, ad esempio, può essere raggiungibile soltanto attraversando un’unità immobiliare e mantenere comunque una destinazione comune. Analogamente, una terrazza accessibile da un appartamento può svolgere anche una funzione di copertura per i locali sottostanti.

Occorre quindi distinguere la disponibilità materiale di uno spazio dalla sua titolarità giuridica. Anche l’eventuale usucapione segue regole specifiche: il semplice utilizzo prolungato non basta, ma deve essere dimostrato un possesso con tutti i requisiti previsti dalla legge.

Quali documenti verificare

Per ricostruire la proprietà di un bene è importante individuare gli atti che hanno determinato la formazione del condominio. Di norma, il momento fondamentale coincide con il primo trasferimento di un’unità immobiliare da parte dell’originario proprietario dell’intero edificio. Va appurato se in tale occasione determinati spazi siano stati espressamente riservati al venditore, oppure attribuiti a uno o più acquirenti. La volontà di escludere un bene dalla proprietà comune deve risultare in modo chiaro e univoco.

La verifica può richiedere anche l’esame degli atti notarili di provenienza, di eventuali atti di divisione e del regolamento condominiale. Quest’ultimo può assumere rilievo quando ha natura contrattuale e contiene clausole sulla proprietà dei beni, validamente accettate dai proprietari e vincolanti nei loro confronti.

Le visure e le planimetrie catastali, invece, servono a identificare gli immobili e ricostruirne la consistenza, ma non costituiscono, da sole, una prova della proprietà. Lo stesso vale per le tabelle millesimali: l’indicazione di uno spazio come riferibile a un singolo condòmino non è sufficiente a dimostrarne la titolarità esclusiva.

Chi deve dimostrare che un bene è privato

Quando un bene rientra tra quelli considerati comuni dall’articolo 1117, chi ne rivendica la proprietà esclusiva deve fornire la prova del proprio diritto. Questa può risultare dal titolo che ha dato origine al condominio, da altri titoli giuridicamente idonei o, ricorrendone i presupposti, dall’usucapione.

La distinzione ha conseguenze concrete sulla gestione dell’edificio e sulle spese. Va inoltre ricordato che proprietà e uso esclusivo non coincidono necessariamente: per i lastrici solari e le terrazze a livello a uso esclusivo che svolgono funzione di copertura può trovare applicazione l’articolo 1126 del Codice civile, che ripartisce le spese di riparazione o ricostruzione per un terzo a carico di chi ha l’uso esclusivo e per i restanti due terzi a carico dei proprietari delle unità immobiliari servite dalla copertura.

Prima di rivendicare uno spazio come privato o considerarlo comune, è quindi necessario ricostruirne la storia giuridica attraverso i titoli e verificarne la destinazione. L’uso quotidiano e i dati catastali possono fornire indicazioni, ma non sostituiscono l’accertamento della proprietà.