Che si tratti di combattere un colpo di sonno durante una lunga trasferta notturna o di improvvisare un pernottamento low-cost, reclinare il sedile per riposare in macchina è un’abitudine diffusa, spesso accompagnata dal timore di commettere un illecito. In realtà, nell’ordinamento italiano non esiste alcuna norma che vieti espressamente di dormire all’interno di un’automobile.

Per la legge, l’attenzione ricade esclusivamente su come e dove viene lasciato il veicolo. La regolamentazione di riferimento, in questo caso, ruota attorno all’articolo 157 del Codice della Strada, che distingue la fermata, una sospensione brevissima della marcia con conducente pronto a ripartire, dalla sosta, intesa come il parcheggio prolungato del mezzo. Se la vettura è posteggiata regolarmente, rispettando segnaletica verticale, orizzontale, eventuali dischi orari o tariffe delle strisce blu, riposare a bordo è perfettamente legittimo e non ha un limite massimo di durata a livello nazionale.

L’errore del motore acceso

Se il sonno in sé è consentito, a far scattare sanzioni pesanti sono i comportamenti accessori. Il caso più frequente riguarda la climatizzazione: d’estate per rinfrescare l’abitacolo o d’inverno per riscaldarsi, molti lasciano la vettura in moto. È una scelta vietata dal comma 7-bis dell’articolo 157, che proibisce di tenere il motore acceso durante la sosta allo scopo di alimentare l’impianto di condizionamento.

La violazione comporta una sanzione amministrativa da 223 a 444 euro. A ciò si aggiunge un pericolo sanitario concreto: sostare a lungo con il propulsore avviato, specie in spazi poco ventilati o in presenza di neve e detriti che possono ostruire lo scarico, espone al rischio letale di intossicazione da monossido di carbonio.

Il confine tra sosta e campeggio: occhio alle ordinanze locali

Dormire in auto non equivale a “campeggiare”, ma il confine diventa sottile quando si occupa lo spazio pubblico. Prendendo a riferimento il principio stabilito dall’articolo 185 del Codice della Strada per le autocaravan, un veicolo è semplicemente in sosta finché poggia sul suolo solo con le ruote, non emette deflussi diversi da quelli del motore e non eccede la propria sagoma. Estrarre tavolini, sedie, cucinini da campo o aprire verande fa scattare l’accampamento abusivo, regolato dalle leggi regionali sul turismo, con multe che spesso superano i 300 euro.

Bisogna inoltre considerare i regolamenti locali e la natura dell’area:

Ordinanze comunali : nelle località balneari, di villeggiatura, montane o ad alta affluenza turistica, i sindaci emettono spesso divieti specifici contro il pernottamento nei veicoli per ragioni di decoro urbano e igiene pubblica;

: nelle località balneari, di villeggiatura, montane o ad alta affluenza turistica, i sindaci emettono spesso divieti specifici contro il pernottamento nei veicoli per ragioni di decoro urbano e igiene pubblica; Aree private e centri commerciali: i parcheggi di supermercati o hub commerciali sono spesso soggetti a regolamenti interni con chiusura notturna o limiti di permanenza. Sui terreni privati altrui, invece, sostare senza consenso integra il reato di invasione di terreni (art. 633 del Codice Penale), ma ricevere l’autorizzazione del proprietario non è comunque sufficiente ad aggirare eventuali divieti comunali di campeggio.

Autostrada: la regola delle 24 ore e la corsia d’emergenza

Sulle grandi arterie il Codice applica criteri ancora più rigidi. Nelle aree di servizio e nei parcheggi autostradali, l’articolo 175 fissa un tetto massimo di 24 ore consecutive per la sosta. Oltre questo limite scattano la multa (da 42 a 173 euro) e la rimozione forzata del mezzo, a meno che non ci si trovi negli stalli riservati agli hotel autostradali.

È invece severamente proibito fermarsi a dormire nelle piazzole o lungo la corsia di emergenza. L’articolo 176 limita l’uso di questa corsia esclusivamente alle situazioni di reale necessità, come un’avaria meccanica o un malore improvviso, e per il tempo strettamente indispensabile (comunque mai oltre le tre ore). La sonnolenza non rientra tra le emergenze giustificabili: ai primi cali di attenzione occorre raggiungere la prima stazione di servizio utile o uscire al casello più vicino.

Smaltire l’alcol in macchina: cosa si rischia

E in caso di sbronza? Chi decide di non mettersi al volante dopo aver bevuto e di dormire in auto compie una scelta responsabile, ma deve comunque prestare attenzione al contesto. L’articolo 186 del Codice della Strada sanziona la guida in stato di ebbrezza, non il semplice stazionamento nell’abitacolo. Come ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, trovare una persona alticcia a bordo di un’auto ferma non è sufficiente, da solo, a far scattare la condanna penale.

Tuttavia, le forze dell’ordine possono contestare il reato se raccolgono indizi concreti di una circolazione avvenuta poco prima, secondo il cosiddetto principio di presunzione di guida. Elementi come l’auto parcheggiata in modo scomposto, il cofano ancora caldo o le riprese delle telecamere stradali possono dimostrare che il conducente abbia guidato dopo aver bevuto. Per evitare contestazioni, è prudente accomodarsi sui sedili posteriori, tenere il motore rigorosamente spento e non inserire le chiavi nel quadro.