Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Cittadini |Guida al consumo

Aste titoli di Stato: il calendario di luglio per Bot e Btp e cosa sapere

Cinque appuntamenti nel corso del mese per le nuove emissioni del Tesoro. Dalle date delle aste ai regolamenti, ecco come funzionano Bot e Btp e dove trovare le informazioni ufficiali

Aste titoli di Stato: il calendario di luglio per Bot e Btp e cosa sapere
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Prende il via il calendario delle aste dei Titoli di Stato previste per il mese di luglio. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha programmato cinque appuntamenti che interesseranno Bot, Btp, Btp Short Term e Btp indicizzati all'inflazione europea (Btp€i).

Le aste del Tesoro non riguardano soltanto gli operatori finanziari: conoscere il calendario e capire come funzionano le nuove emissioni può essere utile anche a chi desidera orientarsi tra le diverse tipologie di Titoli di Stato, comprenderne le caratteristiche e le modalità di acquisto.

Il calendario delle aste di luglio

Per il mese di luglio il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pianificato questi appuntamenti:

- 9 luglio: asta dei Bot;

- 10 luglio: asta dei titoli a medio-lungo termine (Btp e altri Titoli di Stato);

- 28 luglio: asta dei Btp Short Term e dei Btp€i;

- 29 luglio: nuova asta dei Bot;

- 30 luglio: seconda asta dei titoli a medio-lungo termine.

Ogni asta è preceduta dalla pubblicazione di un apposito avviso del Tesoro, che ne illustra le caratteristiche principali, come la tipologia dei titoli offerti, le scadenze, gli importi in collocamento e le modalità di sottoscrizione. Per le prime emissioni del mese le comunicazioni sono state pubblicate il 6 luglio (Bot) e il 7 luglio (titoli a medio-lungo termine); per gli appuntamenti della seconda parte del mese sono invece previste il 23 luglio (Btp Short Term e Btp€i), il 24 luglio (seconda asta Bot) e il 27 luglio (seconda asta dei titoli a medio-lungo termine).

Dopo ciascuna asta segue il regolamento, cioè il momento in cui avvengono il pagamento dei titoli da parte degli investitori e il loro effettivo accredito nel deposito titoli. Per le prime emissioni il regolamento è previsto il 14 luglio per i Bot e il 15 luglio per i titoli a medio-lungo termine; per le aste di fine mese avverrà il 30 luglio per i Btp Short Term e i Btp€i, il 31 luglio per i Bot e il 3 agosto per i titoli a medio-lungo termine.

Quella di luglio rappresenta una parte del programma annuale delle emissioni del Tesoro. Il calendario proseguirà infatti anche nei mesi successivi, fino alla fine dell'anno.

Bot e Btp: quali differenze

I Bot (Buoni Ordinari del Tesoro) sono titoli con una durata non superiore a 12 mesi, emessi generalmente con scadenze a 3, 6 o 12 mesi. Non prevedono il pagamento di cedole periodiche: il rendimento deriva dallo scarto di emissione, cioè la differenza tra il prezzo di acquisto e il valore nominale rimborsato alla scadenza.

I Btp (Buoni del Tesoro Poliennali) hanno una durata compresa indicativamente tra 18 mesi e 50 anni, e riconoscono cedole semestrali fisse, risultando più adatti a chi intende mantenere l'investimento per un orizzonte temporale esteso.

Nel calendario delle emissioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze trovano spazio anche i Btp Short Term, con una durata compresa tra 18 mesi e 3 anni, e i Btp€i, titoli indicizzati all'inflazione dell'area euro (con scadenze da 5 a 30 anni), che adeguano sia il capitale rimborsato sia le cedole all'andamento dei prezzi.

Come acquistare i Titoli di Stato

Anche i piccoli risparmiatori possono sottoscrivere i Titoli di Stato in occasione delle aste, rivolgendosi alla propria banca (utilizzando, dove previsto, anche l’home banking), a Poste Italiane (se titolari di un deposito titoli) o a un altro intermediario autorizzato. L'ordine di sottoscrizione viene raccolto dall'intermediario attraverso il quale si effettua l'acquisto e trasmesso nell'ambito dell'asta indetta dal Tesoro. Per questo motivo è opportuno informarsi in anticipo sui termini fissati per la prenotazione.

Chi non aderisce all'emissione può comunque acquistare Bot e Btp successivamente sul mercato secondario. In questo caso, però, il prezzo sarà quello determinato dalle contrattazioni e potrà quindi essere diverso da quello registrato in sede di collocamento.

Cosa valutare prima della sottoscrizione

Prima di acquistare un Titolo di Stato è opportuno verificare che la durata del titolo sia coerente con le proprie esigenze finanziarie. Se il titolo viene mantenuto fino alla scadenza, lo Stato rimborsa il valore nominale previsto. Diverso è il caso di chi decide di venderlo prima: il prezzo di mercato può infatti essere superiore o inferiore a quello di acquisto, con la possibilità di un guadagno, o di una perdita.

Come gli altri Titoli di Stato italiani, anche Bot e Btp beneficiano di una tassazione agevolata, con un'imposta sostitutiva del 12,5% sui rendimenti, inferiore a quella prevista per la maggior parte degli altri strumenti finanziari.

Prima della sottoscrizione è infine consigliabile consultare l'avviso pubblicato dal Tesoro relativo alla singola emissione e verificare le eventuali commissioni applicate dalla banca o dall'intermediario attraverso cui si effettua l'acquisto.

Dove trovare informazioni ufficiali e aggiornamenti

Il calendario annuale delle aste, gli avvisi relativi alle singole emissioni e i risultati dei collocamenti sono pubblicati sul sito del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Consultare la documentazione ufficiale consente di verificare, per ogni emissione, le caratteristiche dei titoli offerti, gli importi in collocamento, le modalità di sottoscrizione, le date dei regolamenti e i risultati delle aste.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica