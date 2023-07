Auto, prezzi raddoppiati rispetto al 2003

Anche le automobili sono vittime del caro prezzi. Nel 2023 un’autovettura nuova costa il 99% in più rispetto al 2003 e una famiglia italiana deve spendere mediamente 7,7 redditi netti medi al mese mentre vent’anni fa la cifra richiesta era di 4,7. I numeri sono preoccupanti soprattutto se pensiamo che l’aumento delle entrate nello stesso arco temporale è del 22%. Ecco i dati del Centro Studi di AutoScout24.

Lo studio

Il portale di annunci dedicato ad auto e moto ha considerato il valore medio dei prezzi a listino entry level delle Top 10 auto nuove più vendute. L’incremento maggiore si è verificato dal 2019 al 2023, ovvero a partire dal periodo pre-Covid a oggi. In questo frangente temporale un’auto nuova è passata da 17.360 a 21.040 euro. Nel 2019 gli stipendi netti medi richiesti erano 6,3 mensilità, questa cifra è cresciuta di 1,4 unità. Il valore delle vetture è aumentato del 33% e, rispetto a quattro anni fa, i redditi degli italiani non sono cresciuti, anzi, sono diminuiti. Si è passati infatti da 2.759 a 2.734 euro ogni 30 giorni.

Le vetture

Per quanto riguarda i costi delle vetture il rialzo dei prezzi nel quadriennio 2019-2023 ha registrato un aumento da 11.550 a 15.750 euro per la Fiat Panda che è l'auto più venduta. Anche la Jeep Renegade ha subito un incremento da 23mila a 26.300 euro, il modello Volkswagen T-Roc attualmente costa 28.500 ma nel 2019 la cifra era di 23.600 euro. La Fiat 500 ha visto aumentare le cifre di vendita da 14.500 euro del 2019 a 18mila euro del 2023 così come la Dacia Sandero che è passata da 7.450 a 12.500 euro.

Il reddito richiesto

Per quanto riguarda il reddito richiesto per l’acquisto di un’auto possiamo affermare che, considerando il segmento A, nel 2019 il prezzo medio di una vettura nuova di segmento era di 12.580 euro, pari a 4,6 redditi mentre nel 2023 l’aumento è del 43,5% e si arriva così a 18.050 euro per un totale di 6,6 mensilità. Per una vettura appartenente al segmento B il costo medio di un'auto nuova era di 16.118,75 euro nel 2019 ovvero 5,8 redditi mentre nel 2023 il rialzo è di 22.185 euro, in termini percentuali si tratta del 37,6%, gli stipendi mensili richiesti sono 8,1. Considerando invece il segmento C il prezzo medio di un'auto nuova era di 27.612,78 euro nel 2019, pari a 10 redditi mentre nel 2023 si sale a 35.335 euro, si tratta di un incremento del 28% e della richiesta di 12,9 salari.

L’elettrico

Un settore da considerare è quello elettrico dove, diversamente dalle normali automobili, il valore di vendita è sceso. Il prezzo medio di una nuova vettura nel 2019 era di quasi 50mila euro, per la precisione 49.114,60, pari a 17,8 redditi. Considerando il 2023 si scende a 35.127 euro totalizzando una diminuzione del prezzo del 28,5% per 12,8 salari mensili.