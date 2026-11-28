Rimanere senza benzina ed essere costretti a riempire una tanica per rifornire la propria auto rimasta a secco, oppure recarsi al distributore per acquistare del carburante da destinare all’utilizzo di attrezzi, quali ad esempi, tagliaerba o generatori, oppure altri mezzi, come un ciclomotore o una piccola imbarcazione, impone il rispetto di una serie di rigide regole per il trasporto.

Sebbene le norme attualmente in vigore non impediscano agli automobilisti di portare con sé una scorta di combustibile, trattandosi di sostanze altamente infiammabili, la circolazione su strada è vincolata a restrizioni di cui tenere conto per evitare rischi e multe salate.

Quanti litri

Per comprendere i limiti quantitativi, occorre incrociare le norme nazionali con l’ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada), trattato internazionale che stabilisce le regole di sicurezza per il trasporto su gomma di sostanze pericolose come carburanti, gas, prodotti chimici ed esplosivi. La sezione 1.1.3.1 (lettera a) introduce un regime di esenzione dedicato ai privati cittadini. Chi trasporta liquidi infiammabili per uso strettamente personale, domestico, sportivo o ricreativo non è soggetto ai rigidi obblighi previsti per gli autotrasportatori professionisti, purché rispetti due soglie invalicabili:

Massimo 60 litri per ogni singolo contenitore ricaricabile;

per ogni singolo contenitore ricaricabile; Massimo 240 litri complessivi per ciascun veicolo.

Oltre al volume del liquido, occorre però prestare attenzione alla massa complessiva a pieno carico riportata sulla carta di circolazione del mezzo: la somma del peso di passeggeri, bagagli e taniche piene (ricordando che un litro di gasolio pesa circa 0,83 kg e uno di benzina circa 0,75 kg) non deve mai superare il limite strutturale omologato per l’auto.

Occhio ai viaggi oltreconfine: se si attraversa una frontiera nazionale, entrano in gioco anche le normative doganali e fiscali. In ambito europeo, la franchigia esente da accise per il carburante trasportato in taniche portatili è solitamente limitata a 10 litri: superare questa soglia al passaggio del confine può comportare sanzioni tributarie e il pagamento delle accise dovute.

Contenitori ammessi

Strada sbarrata a soluzioni di fortuna, come bottiglie di plastica o damigiane di vetro: l’ADR impone l’adozione di soluzioni che impediscano fuoriuscite accidentali nel trasporto. Sebbene per i privati non viga sempre l’obbligo formale degli imballaggi professionali, per evitare guai è indispensabile utilizzare taniche specifiche per idrocarburi, realizzate in polietilene ad alta densità (HDPE) antistatico oppure in metallo. Un recipiente a norma si riconosce dalla marcatura UN (ONU) stampigliata sul corpo, accompagnata dalla data di fabbricazione, che certifica il superamento dei test di resistenza a urti, pressione e tenuta.

Trasporto in sicurezza

Qualche accorgimento sulla sicurezza non guasta. In particolar modo è consigliabile:

Non riempire fino all’orlo: è fondamentale fermarsi alla tacca di livello massimo indicata dal produttore. Gli idrocarburi subiscono una forte dilatazione termica: lasciare una camera d’aria evita che l’aumento di temperatura deformi la tanica o forzi il tappo;

è fondamentale fermarsi alla tacca di livello massimo indicata dal produttore. Gli idrocarburi subiscono una forte dilatazione termica: lasciare una camera d’aria evita che l’aumento di temperatura deformi la tanica o forzi il tappo; Controllare le guarnizioni: assicurarsi che il tappo di chiusura ermetica e l’eventuale beccuccio versatore siano integri e privi di crepe;

assicurarsi che il tappo di chiusura ermetica e l’eventuale beccuccio versatore siano integri e privi di crepe; Scaricare l’elettricità statica: durante il riempimento, appoggiare sempre la tanica a terra anziché lasciarla nel bagagliaio, evitando così l’accumulo di cariche elettrostatiche che potrebbero innescare scintille.

Per trasportare il combustibile senza rischi n auto è meglio:

Usare il bagagliaio: le taniche vanno riposte il più lontano possibile dai passeggeri;

le taniche vanno riposte il più lontano possibile dai passeggeri; Fermare il carico: il contenitore deve essere bloccato con cinghie, reti elastiche o alloggiamenti dedicati per evitare il ribaltamento;

il contenitore deve essere bloccato con cinghie, reti elastiche o alloggiamenti dedicati per evitare il ribaltamento; Fare attenzione a temperatura e aria: mai lasciare l’auto al sole e fermare subito il mezzo in caso di odore forte di benzina per far aerare l’abitacolo e controllare l’integrità del contenitore.

Occhio alla multa

In caso di superamento delle soglie o di uso di contenitori non idonei al trasporto, scattano le sanzioni previste dall’articolo 168 del Codice della Strada sul trasporto di merci pericolose: