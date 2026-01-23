Autovelox, occhio alle app che li rivelano. Arriva la stretta: cosa si rischia

Sono molti gli automobilisti che hanno deciso di affidarsi ad applicazioni sul cellulare in grado di indicare la posizione degli autovelox sulle strade. Si tratta di app considerate molto utili, specie in quei casi in cui i dispositivi di rilevazione della velocità non sono proprio ben indicati sul percorso. Tuttavia, tali strumenti potrebbero presto diventare illegali, perché in Europa sta per arrivare una decisa stretta.

Sono molti gli Stati in cui l'utilizzo di queste app non è ben visto, come la Germania. In Germania, infatti, le norme in vigore stanno per inasprirsi ulteriormente. Tanti altri Paesi seguiranno l'esempio. Il risultato è che certe applicazioni installate sul cellulare, o altri dispositivi, sono destinate a sparire molto presto. Diverse Nazioni stanno spingendo affinché se ne vieti totalmente l'utilizzo.

In Germania è in atto una decisa stretta. App di segnalazione degli autovelox come Blitzer.de, o dispositivi come Ooono, sono vietate durante la guida. I trasgressori rischiano una sanzione di 75 euro, oltre alla sottrazione di un punto dalla patente. La sanzione è valida anche se a usare l'applicazione è un passeggero, e non l'autista. Non pago, il Consiglio Federale tedesco vorrebbe una norma ancora più severa. Ecco dunque che in questi giorni si sta discutendo sulla possibilità di rendere vietato non solo l'uso di certe app, ma addirittura il possesso. Il dibattito in Germania è ancora in corso.

In altri Paesi, il divieto di possesso di certe app è già in atto, come in Francia. Essere sorpresi con certe applicazioni in territorio francese può portare a una multa fino a 1.

500 euro, con tanto di confisca del cellulare e della vettura, nei casi più gravi.

Volendo correre ai ripari, piattaforme come Waze e TomTom, che offrono servizi di navigazione stradale, hanno deciso di non mostrare più la posizione degli autovelox.