Bce, il costo del denaro sale ancora: ecco gli effetti su mutui e i prestiti

Il costo del denaro torna a salire e la decisione della Banca centrale europea non resta confinata nelle sale operative di Francoforte. Il rialzo di 25 punti base deciso oggi, 10 settembre, porta il tasso sui depositi al 2,50% e apre una nuova fase di maggiore pressione sul credito. Per famiglie e imprese significa fare i conti con finanziamenti più onerosi, rate potenzialmente più pesanti e condizioni bancarie meno favorevoli. Un passaggio che arriva mentre l’inflazione dell’Eurozona è risalita sopra il 3%, spinta soprattutto dall’aumento dei costi energetici.

Mutui

La prima conseguenza riguarda le famiglie con un mutuo a tasso variabile. Il rialzo della BCE non si trasferisce automaticamente e nella stessa misura sulla rata, perché molti contratti sono indicizzati all’Euribor e prevedono differenti tempi di aggiornamento, ma una fase di tassi ufficiali crescenti tende a mantenere più elevato il costo dei finanziamenti. A essere maggiormente esposto è chi ha ancora davanti molti anni di rimborso e un capitale residuo consistente. Chi possiede invece un mutuo a tasso fisso è protetto dalle oscillazioni successive dei tassi: la rata stabilita nel contratto non cambia per effetto della nuova decisione di Francoforte.

Comprare casa diventa più difficile

La stretta riguarda anche chi il mutuo deve ancora accenderlo. Con un costo del denaro più elevato, le banche possono proporre condizioni meno convenienti sui nuovi finanziamenti e la stessa rata mensile consente di sostenere un debito più basso. Per molte famiglie questo significa ridurre il budget destinato alla casa oppure aumentare l’anticipo iniziale. Il rialzo può riflettersi anche su prestiti personali e credito al consumo, rendendo più costoso finanziare automobili, ristrutturazioni o altri acquisti importanti. L’effetto complessivo ricercato dalla BCE è proprio quello di raffreddare la domanda, frenando consumi e investimenti per riportare l’inflazione verso l’obiettivo del 2%.

Imprese, i finanziamenti sono più cari

Per le aziende il problema è ancora più evidente. L’aumento dei tassi pesa sulle imprese che utilizzano linee di credito o debito a tasso variabile e rende più costoso ottenere nuove risorse per finanziare macchinari, scorte o progetti di espansione. I segnali erano visibili già prima dell’ultima decisione: nell’indagine BCE sull’accesso ai finanziamenti, relativa al secondo trimestre del 2026, un saldo netto del 42% delle imprese dell’area euro ha segnalato un aumento dei tassi sui prestiti bancari, contro il 26% del trimestre precedente. L’incremento ha interessato sia le grandi società sia le piccole e medie imprese, mentre il 31% netto ha indicato un aumento anche di commissioni e altri costi di finanziamento.

Il vantaggio non è automatico

C’è però anche un’altra faccia della medaglia. Una stagione di tassi più alti può offrire condizioni migliori a chi dispone di liquidità, attraverso una maggiore remunerazione di depositi e strumenti di risparmio. Non esiste tuttavia un automatismo: se la BCE aumenta i propri tassi di 25 punti base, le banche non sono obbligate a riconoscere lo stesso incremento ai correntisti. Molto dipenderà dalle strategie commerciali degli istituti e dalla concorrenza sul mercato. Il risultato è una redistribuzione degli effetti della stretta: penalizzati i debitori, potenzialmente favoriti i risparmiatori, mentre sull’economia nel suo complesso pesa il rischio che credito più caro e investimenti più prudenti finiscano per rallentare la crescita.