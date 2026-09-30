Elettrodomestici e smartphone difettosi o guasti: ecco quando la garanzia si allunga di 12 mesi e cosa cambia da ora

Quando si ha a che fare con la tecnologia l’imprevisto è spesso dietro l’angolo: un elettrodomestico che cede all’improvviso dopo pochi mesi di vita o un cellulare che comincia a dare problemi appena scaduta la copertura sono di certo situazioni frustranti ma non inusuali, tuttavia il quadro normativo ha di recente subito una svolta decisiva. Dal 31 luglio 2026 è infatti entrata in vigore la direttiva europea sul “diritto alla riparazione” (UE 2024/1799), un provvedimento pensato per responsabilizzare i produttori e tutelare maggiormente chi acquista, pur senza trasformarsi in una cambiale in bianco per i consumatori.

È fondamentale chiarire subito un punto: la misura non garantisce interventi gratuiti a tempo indeterminato né incrementa in modo automatico la garanzia legale fino alla durata di tre anni. Il vero cambio di passo riguarda la gestione dei difetti di conformità durante il periodo di copertura standard: se un bene presenta un malfunzionamento nei primi due anni dalla consegna, la durata base fissata dal Codice del consumo, e il cliente sceglie di farlo aggiustare anziché pretenderne la sostituzione, la copertura da parte del venditore viene estesa per un ulteriore anno.

In termini pratici, optare per l’assistenza tecnica anziché per il cambio permette di portare la tutela complessiva fino a un massimo di 36 mesi. Questo bonus di 12 mesi non è però un’estensione indiscriminata: si attiva un’unica volta e resta strettamente vincolato alla decisione di riparare l’oggetto. Sebbene Bruxelles abbia lasciato ai singoli Paesi la facoltà di prevedere proroghe ancora più generose, l’Italia ha preferito allinearsi allo standard europeo di un anno aggiuntivo nello schema di recepimento approdato in Parlamento.

Per comprendere l’impatto della norma, basta considerare una situazione concreta. Ipotizziamo l’acquisto di un elettrodomestico nel gennaio del 2027 e l’insorgere di un guasto nel giugno del 2028, dopo 18 mesi di utilizzo. Se l’acquirente si rivolge al rivenditore e concorda per l’intervento tecnico in garanzia, che deve avvenire senza costi e in tempi congrui, scatta l’allungamento di un anno della responsabilità legale.

Lo scenario cambia quando la copertura è ormai decorsa e scatta in modo concreto il diritto alla riparazione post-garanzia, che chiama in causa direttamente chi ha fabbricato il bene e non più chi l’ha venduto. Il consumatore ha la facoltà di pretendere che il costruttore intervenga sul prodotto difettoso, ma questo vincolo non si applica indistintamente a qualsiasi merce: riguarda solo i beni per cui l’Unione Europea ha definito precisi criteri di riparabilità.

Avere un elettrodomestico fuori garanzia da quattro anni non dà quindi diritto a un ripristino o a un cambio gratuito a prescindere. Garantisce però che, qualora il modello rientri tra quelli mappati dai regolamenti europei, la casa madre sia tenuta a fornire l’assistenza tecnica. Tale servizio può essere a pagamento (purché a cifre congrue) o a titolo gratuito, eseguito in tempi ragionevoli e accompagnato da massima trasparenza sulle procedure e sulle tariffe dei centri assistenza. Ma quali sono le categorie interessate dal nuovo regolamento? Il paniere stabilito dalle direttive comunitarie include un’ampia gamma di dispositivi di uso quotidiano e professionale:

Grandi e piccoli elettrodomestici per la casa , come lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di refrigerazione (frigoriferi, congelatori e cantinette per il vino), apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale (stufe e radiatori domestici);

, come lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di refrigerazione (frigoriferi, congelatori e cantinette per il vino), apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale (stufe e radiatori domestici); Dispositivi personali e hi-tech , come smartphone, tablet, telefoni cordless, display elettronici (inclusi televisori, monitor e schermi digitali), server e sistemi di archiviazione dati;

, come smartphone, tablet, telefoni cordless, display elettronici (inclusi televisori, monitor e schermi digitali), server e sistemi di archiviazione dati; Mobilità Leggera e Strumenti Tecnici, come batterie per mezzi di trasporto leggeri (batterie di e-bike, biciclette elettriche e monopattini elettrici), saldatrici e apparecchiature per la saldatura. Trattandosi di un elenco ancorato ai requisiti tecnici d’ecodesign, la lista è destinata ad ampliarsi di pari passo con l’evoluzione della legislazione europea sulla sostenibilità.

Nel caso specifico dei telefoni cellulari fuori garanzia, le nuove tutele non impongono al costruttore di accollarsi i costi dell’intervento, ma gli vietano categoricamente di tirarsi indietro di fronte a una richiesta di assistenza. Trattandosi di una categoria rientrante nei criteri di ecodesign, la risposta standard “questo modello non si aggiusta” non sarà più ammissibile, tranne che nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Il provvedimento scardina inoltre diversi ostacoli che storicamente penalizzavano gli utenti:

Nessun veto sui centri terzi: la casa madre non può rifiutarsi di intervenire solo perché il dispositivo è stato maneggiato in precedenza da un tecnico indipendente;

la casa madre non può rifiutarsi di intervenire solo perché il dispositivo è stato maneggiato in precedenza da un tecnico indipendente; Libera scelta e ricambi accessibili: l’utente conserva il diritto di affidarsi a qualunque riparatore di fiducia. Per agevolare la concorrenza, i produttori non dovranno ostacolare l’impiego di componentistica originale, usata, compatibile o realizzata mediante stampa 3D;

l’utente conserva il diritto di affidarsi a qualunque riparatore di fiducia. Per agevolare la concorrenza, i produttori non dovranno ostacolare l’impiego di componentistica originale, usata, compatibile o realizzata mediante stampa 3D; Trasparenza sui servizi: le informazioni su come accedere all’assistenza e sui relativi listini devono essere fornite gratuitamente, in forma chiara e direttamente fruibile.

Resta centrale il tema economico: fuori dalla copertura legale, gli interventi si pagano. La direttiva si limita a chiedere tariffe “ragionevoli”, senza introdurre alcuna gratuità a pioggia.

Per facilitare l’incontro tra domanda e offerta, la normativa comunitaria delinea la creazione di un portale web europeo in cui confluiranno centri riparazione, rivenditori di dispositivi ricondizionati e specialisti del settore. Nell’adeguare il quadro nazionale, l’Italia ha predisposto una sezione locale di questo registro digitale, affidando la gestione e il coordinamento con Bruxelles al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Il passaggio dalle linee guida comunitarie alle norme dell’ordinamento interno si concretizza con l’integrazione del Codice del consumo: il Consiglio dei Ministri ha varato il provvedimento definitivo il 16 settembre 2026, la cui piena efficacia si otterrà con l’imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.