Ticket parcheggio sulle strisce blu: ecco cosa succede se non hai monete per il parcometro

Trovare un parcheggio, ai nostri giorni, è spesso e volentieri un’impresa. Se a ciò si aggiungono anche vecchi parcometri che accettano solo contante, la faccenda si complica, almeno per coloro che sono ormai abituati a pagare con bancomat o altri sistemi moderni. Cosa fare, dunque, in questi casi?

Alcuni credono – erroneamente – che un dispositivo obsoleto, dunque incapace di accettare denaro in altri metodi diversi dal contante, autorizzi in certo senso a usufruire del parcheggio senza pagare. Del resto, è il parcometro ad essersi dimostrato una chiara impossibilità di adempiere. Le cose, però, non stanno così. La sosta senza pagamento rimane una violazione del Codice della Strada a tutti gli effetti. Dunque, chi parcheggia senza pagare – monete o non monete – è punibile con una multa.

Posteggiare in uno stallo delimitato dalle strisce blu sancisce un accordo con il Comune. La sosta è garantita, ma si deve pagare la tariffa locale. Poco importa che i parcometri non siano aggiornati per ricevere i nuovi metodi di pagamento.

Nella sentenza 3273/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito chiaramente che il ritardo dell’amministrazione locale nell’aggiornare i dispositivi non si traduce in un pass automatico per posteggiare gratis. Prima di occupare lo stallo, l’automobilista ha il dovere di organizzarsi e reperire ciò che serve per il pagamento. Insomma, non sono ammesse giustificazioni.

Decidere di parcheggiare senza pagare il ticket commette un’evasione tariffaria, che rientra tra le violazioni riconosciute dal Codice della Strada, art. 7, comma 15. Si tratta a tutti gli effetti di un illecito amministrativo, dunque punibile con una sanzione. Al trasgressore – che non ha pagato il ticket, usufruendo in maniera scorretta del territorio pubblico – sarà dunque inviato un verbale, con la cifra da pagare.

La legge non fa inoltre distinzione tra coloro che parcheggiano senza pagare il ticket e quelli che, invece, hanno pagato fino a un certo orario ma continuano a occupare lo stallo oltre il consentito. Secondo la suprema corte, ticket non pagato equivale a ticket scaduto.

C’è solo una giustificazione capace di annullare una multa. In caso di malfunzionamento del parcometro, e assenza di altri dispositivi nelle vicinanze, un automobilista può effettivamente appellarsi all’impossibilità di effettuare il pagamento. È necessario, però, presentare delle prove molto solide: bisogna dimostrare che il parcometro non stesse realmente funzionando (allegando fotografie dello schermo in cui è segnalato il guasto) e che non ci fossero altre macchine utilizzabili nelle vicinanze.