Bollo auto, ecco dove si paga di meno: le Regioni e le riduzioni previste

Tra le opzioni a disposizione degli italiani per pagare il bollo auto, una delle tasse più invise ai contribuenti, sta iniziando a diffondersi a un numero sempre maggiore di Regioni quella della domiciliazione: da un lato chi incassa si garantisce l'accredito diretto e puntuale, dall'altra l'automobilista può beneficiare di un'interessante riduzione del prezzo.

Alla Lombardia e alla Campania, che già garantivano ai propri residenti uno sconto rispettivamente del 10% e del 15%, si aggiunge ora anche il Lazio: ciò considerato, il numero di coloro che possono beneficiare di un taglio dei costi grazie a questo strumento s'incrementa in modo evidente.

Gli automobilisti che risiedono nella Regione Lazio, quindi, hanno ora la possibilità di veder addebitare il bollo auto direttamente sul proprio conto corrente, beneficiando subito di uno sconto del 10%. Per poter ottenere tale riduzione, tuttavia, la domiciliazione deve risultare già attiva entro la fine del mese che precede quello di scadenza.

Attivare questo strumento è semplice e intuitivo: basta infatti accedere alla piattaforma Aci autenticandosi tramite Spid, Cie o Cns e quindi compilare il mandato di addebito diretto Sepa. Lo sconto viene applicato fin dal primo pagamento, sempre che, come detto, la domiciliazione risulti già attiva il mese precedente quello del termine previsto. Oltre a evitare more e sanzioni, dato che la quota viene prelevata nei tempi giusti, si beneficia di uno sconto interessante: chi, ad esempio, deve versare 150 euro riceve un addebito di 135 euro.

La stessa percentuale di sconto è prevista anche in Campania, dove la domiciliazione è possibile da anni: il pagamento del bollo avviene con una riduzione del 10% e una commissione di 1 euro. L'addebito automatico, come spiegato dall'Aci, è concesso:

alle persone fisiche residenti in Campania proprietarie o utilizzatrici di uno o più veicoli;

alle persone fisiche che intendono pagare per conto del proprietario/utilizzatore di un veicolo;

alle persone giuridiche, anche pubbliche.

In Lombardia, tra le prime a offrire la possibilità di domiciliazione, lo sconto sale fino al 15%: anche in questo caso all'addebito ridotto va aggiunta la commissione di 1 euro. Possono aderire all'iniziativa, come precisato dalla Regione:

i cittadini residenti in Lombardia o iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), che sono proprietari di uno o più veicoli o locatari (solo se il contratto di locazione parte dal 1° gennaio 2017);

i cittadini che pagano per conto del proprietario o del locatario del veicolo, come coniugi, conviventi, figli;

le persone giuridiche, anche pubbliche, titolari di non più di 50 veicoli.

Vista l'adesione anche del Lazio, con vantaggi tangibili tanto per i riscossori che per gli automobilisti, è

possibile ipotizzare che la domiciliazione possa espandersi rapidamente anche in altre Regioni: l', ad esempio, ha già avviato le pratiche per verificare la fattibilità della sua introduzione.