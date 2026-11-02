Bollo auto scaduto, perché la prescrizione non deve essere scontata. Come muoversi per evitare problemi col Fisco

Sebbene la legge preveda la prescrizione del bollo auto dopo tre anni, ciò non avviene mai in automatico. Una notifica di un avviso di accertamento, ad esempio, blocca con effetto immediato questa disposizione. Ecco perché è importante non dare mai nulla per scontato e farsi trovare pronti, con la giusta documentazione da presentare in caso di contestazioni.

Basarsi unicamente sugli anni trascorsi non è una buona strategia difensiva, e ci sono casi che lo dimostrano.

Arriva da Milano un esempio emblematico. Di recente, la Corte giudiziaria tributaria ha respinto il ricorso presentato da un’automobilista che nel luglio 2025 aveva provato a contestare un’intimazione di pagamento relativa ai bolli auto degli anni 2010 e 2011. Con la sentenza in primo grado n. 861/2026, i giudici hanno stabilito che gli avvisi di accertamento e le cartelle esattoriali erano stati emessi regolarmente nei termini. Oltre a ciò, la ricorrente non ha fornito la prova esatta di quando le cartelle le fossero state consegnate, né del successivo decorso del triennio senza ulteriori solleciti. Da qui il ricorso respinto, nonostante gli anni trascorsi.

Ecco dunque perché è così importante conservare i documenti.

Il bollo auto si prescrive effettivamente in tre anni, ma il conteggio del tempo non è lineare. Come previsto dalla legge, il termine iniziale scatta il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui andava eseguito il versamento. Ipotizziamo il caso di un bollo relativo all’anno 2018: il Fisco avrebbe tempo fino al 31 dicembre 2021 per richiederne il pagamento. Se in questa finestra temporale interviene la notifica di riscossione, il conteggio dei tre anni ricomincia. Di questo passo, notifica dopo notifica, si può arrivare fino al 2026.

Ad ogni modo, il termine rimane sempre di tre anni. Una cartella non allunga il periodo. Ci vuole una sentenza passata in giudicato per estendere il termine a dieci anni.

Gli atti in grado di far ripartire la “conta” degli anni, come abbiamo visto, sono tutti quei documenti regolarmente notificati. Un avviso di accertamento da parte della propria Regione, una cartella esattoriale, un sollecito, un’intimazione di pagamento, se trasmessi mediante comunicazione formale e regolarmente notificati possono “allungare la vita” al debito del contribuente.

In conclusione, cosa può fare un cittadino per presentare ricorso, se sicuro della prescrizione? L’onere della prova spetta a chi si difende. Per andare a colpo sicuro, il contribuente deve dimostrare:

la data in cui ha ricevuto la cartella;

il passaggio di tre anni completi;

l’assenza di altri atti intermedi.

La difesa si gioca interamente sulla reperibilità delle carte. Occhio dunque a conservare le raccomandate o le ricevute di consegna delle PEC, che recano impressa la data certa della notifica. È inoltre possibile consultare l’estratto di ruolo online nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione, oppure presentare un’istanza formale di accesso agli atti.