«Sopravvalutiamo sempre il cambiamento che avverrà nei prossimi due anni e sottovalutiamo quello che avverrà nei prossimi dieci». Carlo Pinamonti, Sales Director Europe & Sales Strategy di FERCAM, ha aperto con questa frase, scritta da Bill Gates a metà degli anni Novanta, il suo intervento al convegno dell’Osservatorio Contract Logistics «Gino Marchet» del Politecnico di Milano, che il 12 novembre ha riunito a Milano aziende e operatori del settore. Trent’anni dopo, quelle parole descrivono bene il passaggio che la logistica sta vivendo con l’intelligenza artificiale. I numeri della ricerca 2026 dell’Osservatorio, che FERCAM ha sostenuto come partner, danno la misura del cambiamento. Il fatturato della logistica conto terzi in Italia raggiunge quest’anno 118 miliardi di euro, in crescita del 4% per il terzo anno consecutivo nonostante i rincari di diesel ed energia elettrica, saliti del 19,6% e del 29,8%. L’intelligenza artificiale è già adottata dal 48% delle aziende committenti, contro il 30% di un anno fa, e nell’85% dei casi porta benefici in linea con le attese o superiori. Un dato, però, pesa più degli altri: nell’81% dei casi l’introduzione dell’AI ha richiesto una revisione dei processi logistici. Il cambiamento vero, insomma, si gioca nell’organizzazione.

FERCAM

Una risposta in pochi secondi

È da qui che parte l’esperienza di FERCAM, che ogni anno gestisce centinaia di migliaia di trasporti a carico completo tra strada, intermodale e short sea. Il gruppo ha introdotto l’AI-powered quoting, uno strumento che elabora quotazioni immediate per le richieste di trasporto urgente dei clienti. Il punto di partenza è stato un’esigenza molto concreta: chi spedisce deve fare i conti con oscillazioni della domanda, vincoli di capacità, pressione sui costi e incertezza, e chiede soprattutto di far muovere la propria supply chain. In un mercato in cui, secondo l’Osservatorio, le tariffe dei trasporti spot sono salite del 7,7% in un anno, anche la velocità della risposta diventa parte del servizio.

Da qui quattro obiettivi: una risposta immediata al cliente, una migliore allocazione della capacità tra i mezzi FERCAM e quelli dei partner, decisioni basate sui dati e sulle condizioni di mercato, un servizio più affidabile per supply chain che devono restare fluide. I primi risultati, presentati a inizio novembre anche alla DVZ TMS & Co. Conference di Francoforte, sono misurabili. Il tempo di risposta è passato da quattro-sei minuti a pochi secondi e sulle rotte selezionate le offerte inviate sono cresciute dell’80%, mentre le oltre 6.400 quotazioni automatizzate hanno liberato circa 240 ore al mese di lavoro manuale.

FERCAM

Il tempo della fiducia

Il metodo conta quanto lo strumento. FERCAM è partita in piccolo, su clienti e tratte selezionati, ed è passata a nuove tratte e nuovi clienti solo dopo aver validato i risultati: ogni

tratta aggiunta affina il processo, perché l’automazione rende quando si adatta alle differenze. «La tecnologia si implementa in settimane. La fiducia richiede molto più tempo», ha spiegato Pinamonti. Per l’azienda la parte più impegnativa è stata cambiare modi di lavorare consolidati, più che introdurre lo strumento. È la stessa lettura dell’Osservatorio: per il direttore Damiano Frosi, «il valore generato dall’introduzione dell’Intelligenza Artificiale dipende dalla capacità di integrarla nei processi esistenti o di ridisegnarli quando necessario».

Dietro ogni quotazione c’è un patrimonio di informazioni che cresce a ogni viaggio: mezzi disponibili, andamento del mercato, capacità, aspettative e prezzi. Combinati con l’esperienza degli operatori, questi dati diventano intelligence decisionale. «In FERCAM l’AI non sostituisce l’esperienza umana. La rende più forte», è la sintesi di Pinamonti. Una linea condivisa da Andrea Boninsegna, Director of Marketing, Tender & Logistics, presente al convegno con l’Amministratore Delegato Hannes Baumgartner: «la tecnologia da sola non trasforma la logistica. Il vero progresso nasce quando l’innovazione incontra l’esperienza operativa, ed è questo che ci permette di costruire soluzioni più flessibili e integrate, al passo con le esigenze dei clienti che cambiano». Una lettura che trova riscontro nella ricerca, dove accanto agli ingegneri logistici e di processo cresce il peso dei Digital Transformation Manager e degli specialisti di AI.

Un ecosistema più connesso

Il valore si distribuisce lungo tutta la filiera. I clienti ottengono risposte più rapide e un accesso più semplice alla capacità; i mezzi FERCAM e quelli dei vettori partner possono contare su una pianificazione migliore e su una maggiore efficienza operativa. La stessa attenzione al cliente guida altri strumenti digitali del gruppo, come instaFERCAM, il portale gratuito sviluppato in casa e introdotto su FERCAM Austria, che permette di prenotare trasporti a carico completo ora anche nel fine settimana, o il monitoraggio online dei mezzi 24 ore su 24 con sistemi di localizzazione GPS.

Al Politecnico, Pinamonti ha chiuso il suo intervento con una domanda al pubblico: che cosa conta di più nella scelta di un partner logistico, il prezzo più basso, il network più ampio, l’AI, la fiducia del cliente o la market intelligence? La domanda è rimasta aperta, ma il filo del suo intervento indicava una direzione: l’innovazione conta quando rafforza la fiducia tra chi spedisce e chi trasporta. Il cambiamento dei prossimi due anni, per tornare a Gates, sarà forse meno spettacolare di quanto si immagina. Quello dei prossimi dieci si prepara oggi, una tratta alla volta.