Non è sempre facile orientarsi tra le pieghe del sistema fiscale italiano. Osservando l’evoluzione delle norme di fine anno, appare evidente come il concetto stesso di “bonus” abbia mutato pelle: non più un sostegno straordinario, ma un meccanismo complesso in cui la linea di demarcazione tra beneficio reale e un effetto boomerang fiscale si fa sempre più labile.

La nuova rotta

Analizzando le bozze e gli emendamenti alla Legge di Bilancio 2027, emerge una precisa strategia politica: archiviare i vecchi sussidi generalizzati per lasciare spazio a detrazioni selettive, blindate da requisiti anagrafici e reddituali severissimi. Ne sono un esempio la nuova riduzione Irpef destinata esclusivamente ai neoassunti under 30 con contratto a tempo indeterminato e il restyling delle agevolazioni sulla casa, dove la detrazione al 50% resta ancorata alla sola abitazione principale, scendendo al 36% per le seconde proprietà.

A complicare il quadro contribuisce il ciclico ritorno delle misure straordinarie di riscossione, tra possibili sanatorie sugli abusi edilizi del passato e nuove formule di rottamazione delle cartelle esattoriali. Interventi pensati per garantire liquidità immediata all’erario e una boccata d’ossigeno ai debitori, ma che finiscono per cristallizzare un clima di costante incertezza normativa.

Il problema dei bonus

È proprio in questa circostanza che troviamo il paradosso più emblematico di fine anno, legato ai pagamenti erogati in automatico dall’Inps sulla base di dati reddituali provvisori.

In primo piano c’è la somma aggiuntiva non imponibile — conosciuta come “bonus RPF” — che l’Istituto sta liquidando proprio da novembre in un’unica soluzione, inclusiva degli arretrati accumulati da gennaio. Il contributo raggiunge una platea ampia, dai percettori di Naspi e disoccupazione agricola fino ai lavoratori in cassa integrazione, ma impone un paletto rigido: non superare i 20mila euro di reddito complessivo annuo.

Qualcosa di molto simile al cosiddetto “Bonus Natale” dei pensionati: l’importo aggiuntivo fino a 154,94 euro pagato d’ufficio insieme alla tredicesima per gli assegni più bassi, anch’esso vincolato a rigidi tetti di reddito imponibile.

Attenzione al conguaglio

In entrambi gli scenari, i problemi arrivano a consuntivo. Se nel corso dell’anno il contribuente ha incassato anche piccoli extra non ancora registrati nei sistemi dell’Istituto — come un breve contratto a termine, una prestazione occasionale o un canone di locazione — e sfora anche di un solo euro la soglia prevista, il diritto all’agevolazione decade.

Senza una tempestiva comunicazione di rinuncia, chi incassa il bonus rischia di doverlo restituire, maggiorato di interessi o tramite trattenute successive, in sede di verifica fiscale. Tutto questo cade sulle spalle dei singoli contribuenti. Attenzione, dunque, a verificare sempre la propria posizione.